« Même si elle y arrive, je vais la remarier », Francis Mvemba évoque son divorce avec Coco Emilia

Francis Mvemba ne veut pas divorcer de son épouse, Coco Emilia. Reçu sur Life week-end de ce vendredi 4 novembre 2022, le diamantaire promet se remarier avec la mère de sa fille au cas où la justice lui accorderait le divorce.

Après Coco Emilia en début d’année, c’est Francis Mvemba qui a été à l’honneur ce vendredi su Life Week-end. Dans le confessionnel de Konnie Touré, celui qui pourrait bientôt être l’ex-époux de Coco Emilia n’a pas caché son opposition à leur divorce.

« J’ai réalisé que le but d’une relation amoureuse est d’être avec quelqu’un qui vous aime vraiment. J’ai connu beaucoup de femmes et aimé beaucoup de femmes mais Emilia c’est spécial. Nous sommes les fragments d’une même pièce. Je ne me vois pas vivre avec une autre personne que Coco Emilia. Je l’épouserais encore dans dix mille vies », a déclaré Francis Mvemba.

Il estime que rien ne peut le séparer d’avec Coco Emilia et pas même le divorce. « Retenez bien ce que je viens de dire, même si y’a une procédure de divorce, elle le fera seule, et même si elle y arrive, je vais la remarier », a-t-il promis à la mère de sa fille.

Sur l’émission Life Week-end de ce vendredi, Francis Mvemba a révélé les raisons qui ont poussé son épouse, Coco Emilia à demandé le divorce. Visiblement, l’acteur politique congolais reconnait ses erreurs et espère vivement se faire pardonner. Il s’est aussi prononcé sur sa profession de diamantaire et la prétendue bague de fiançailles en cailloux.