« Même les prêtres et les religieuses ont l’habitude du porno », le pape François

Ce lundi 24 octobre 2022, lors d’une rencontre avec des prêtres et séminaristes étudiants à Rome, le Pape François a condamné le «vice» de la pornographie et affirme qu’il touche «les prêtres et les religieuses».

Recevant lundi des séminaristes et des religieux qui étudient à Rome et lui ont posé de nombreuses questions, le pape argentin a dénoncé «un vice que tant de personnes, tant de laïcs hommes et femmes, tant de religieux et sœurs ont». Dans cette rencontre rendue publique par le Vatican et rapportée par le quotidien italien La Repubblica, le souverain pontife a déclaré ne pas être adepte des réseaux sociaux et encourage les aspirants hommes et femmes d’églises à en faire (bon) usage : « Il faut les utiliser […] pour avancer pour communiquer et […] partager la joie d’être chrétien, sans oublier notre identité ou être trop exposé et arrogant. »

« Même les prêtres et les religieuses ont l’habitude du porno«

Le chef de l’Église catholique a souligné que les croyants ne devraient pas perdre leur temps avec du porno. « La pornographie est un péché pour beaucoup de gens », a déclaré Francis. « Même les prêtres et les religieuses ont l’habitude du porno sur le web. Attention : le diable entre par là et affaiblit l’âme », a-t-il averti devant les séminaristes.

« Je ne vous demanderai pas : “Levez la main si vous avez eu au moins une expérience de ce type”, je ne le dirai pas », a déclaré le pape avant de reconnaître que la consommation de contenus pornographiques est une pratique répandue. « C’est un vice que beaucoup de gens ont […] Excusez-moi si je rentre dans ces détails sur la pornographie, mais il y a une réalité : une réalité qui touche les prêtres, les séminaristes, les religieuses, les âmes consacrées. » Le conseil du pape François est sans appel : « Si vous pouvez supprimer cela de votre téléphone portable, supprimez-le. Dès lors, vous n’aurez pas la tentation en main. »