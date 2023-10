 « Même le fou sait se taire», la sœur de Didi B à Observateur

- Publicité-

Depuis quelques heures, une polémique créée par l’humoriste Observateur fait boule de neige sur la toile. Après les concernés, Yilim, la petite sœur de Didi B aussi brise le silence.

Une vidéo de l’humoriste Observateur dans laquelle il s’est immiscé dans la vie privée du couple du jeune rappeur ivoirien Didi B, est devenue virale sur la toile. D’après ce dernier, lui et sa femme Saraï d’Hologne sont mariés depuis un an mais n’ont pas encore d’enfant.

Cependant, cette intrusion de l’humoriste n’a pas été bien accueillie par le couple qui a préféré ne pas lui répondre. Observateur s’est rapidement excusé, mais Didi B, ancien membre du groupe de rap Kiff No Beat, a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux ivoiriens.

Dans cette foulée, Yilim, la jeune sœur du rappeur s’est aussi invitée dans la polémique à travers une publication sur ses réseaux sociaux. « Même le fou, s’il sait se taire, passe pour un sage. Depuis la nuit des temps, les sages nous font savoir que le silence est d’or. Ne pas manquer de sagesse est une chose, être dépourvue de sens et de toute intelligence en est une autre. Je doute fort que mon frère et son épouse aient contracté un prêt avec comme remboursement « la naissance d’un enfant ». Une fois en passant, nous sommes obligés de descendre dans la poubelle pour remettre les points sur les I aux illettrés à qui internet a donné un peu de force, permettez-moi donc cette sortie », répond-t-elle à Observateur.

Elle a poursuivi en répondant cash à l’humoriste. « Je trouve bien dommage cette situation, un père de famille, qui ne connaît pas son âge et qui humilie ses enfants par sa bêtise légendaire, c’est triste. Je préfère ma condition que de l’avoir comme père. Il serait judicieux pour vous, cher monsieur, de chercher à prendre des cours de remise à niveau, c’est fini la petite section pour vous depuis je pense les années 1900, prenez aussi des cours de savoir vivre et de non-intrusion dans les affaires d’autrui, surtout dans les entrailles d’une bonne-dame, qui n’as surtout rien à vous enviez. En sus, si vous pouviez la boucler, sauf votre respect, vous allez paraître un tout petit peu sage, et intelligent… comme je le dis, les fous qui se taisent passent pour des sages. Bonne soirée. Ps : j’ai fait en bon français, mais je peux descendre encore plus bas M. Observateur », s’offusque-t-elle.