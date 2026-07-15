Mélanie Page et Nagui vivent dans une maison à Montmartre avec vue sur la tour Montparnasse, l’Arc de Triomphe et la tour Eiffel

La comédienne Mélanie Page, âgée de 50 ans, fait actuellement l’objet d’une forte attention médiatique après avoir livré des confidences poignantes dans le podcast Face à la juge Gruwez. Elle y a raconté avoir été victime d’une agression sexuelle durant son adolescence, une révélation qui résonne d’autant plus dans le contexte de l’affaire Patrick Bruel, qui continue de susciter de multiples réactions en France. Par ailleurs, le mari de l’actrice, Nagui, s’est publiquement engagé en faveur des victimes de violences, renforçant l’écho de ces sujets sensibles.

Depuis plus de vingt ans, Mélanie Page et Nagui ont trouvé un refuge discret dans leur maison située au cœur de Montmartre, dans la capitale française. Cette demeure, entièrement rénovée, surplombe Paris et offre un panorama exceptionnel comprenant la tour Montparnasse, l’Arc de Triomphe et la tour Eiffel. C’est un lieu intime où le couple vit avec leurs enfants, distançant leurs vies personnelles de leur exposition médiatique souvent intense.

Cette maison représente un véritable cocon pour la famille et illustre parfaitement une vie mêlant discrétion, histoire et amour du patrimoine architectural parisien. La bâtisse, qui date de 1927, conserve une élégance Art déco rare dans ce quartier historique et très prisé.

Une maison historique transformée en havre familial au sommet de Montmartre

Depuis leurs débuts dans les années 2000, Mélanie Page et Nagui ont choisi de poser leurs valises dans le quartier emblématique de Montmartre. Leur maison se trouve à deux pas de la place du Tertre, un lieu touristique renommé pour ses artistes et ses ruelles pavées. Toutefois, derrière une entrée discrète et un portail fermé, la propriété révèle un univers à part, où la vue panoramique sur Paris est omniprésente. Les silhouettes emblématiques de la capitale façonnent l’horizon visible des fenêtres, offrant un spectacle quotidien aux résidents.

Lors de leur première visite, la maison était en très mauvais état – une ruine relatée par Mélanie Page elle-même dans une émission télévisée. Les travaux à venir semblaient colossaux : fenêtres bloquées, dégradations nombreuses, rien ne laissait présager une rénovation facile. Pourtant, le couple est immédiatement tombé sous le charme de la vue spectaculaire et de l’architecture, décidant de relever le défi de redonner vie à cette bâtisse ancienne.

La maison, construite en 1927, témoigne d’un style Art déco que la comédienne apprécie particulièrement. Ses formes rondes, ses bow-windows et sa touche « anglaise » en font une résidence atypique sur la butte Montmartre. Avec patience et détermination, Nagui et Mélanie Page ont entrepris de longs mois de rénovation complète pour adapter l’espace à une vie de famille nombreuse. La maison accueille aujourd’hui leurs trois enfants, Adrien, Annabel et Roxane, ainsi que Nina, la fille aînée de Nagui.

L’une des pièces maîtresses de cette demeure rénovée est le salon, qui s’ouvre largement sur la capitale. Mélanie Page y passe de nombreuses heures, entre moments en famille, détente et travail. C’est également là qu’elle a signé un livre, profitant des instants de calme nocturne pour écrire loin des regards. Cette pièce lumineuse illustre bien la transformation opérée par le couple, pour qui cette maison est bien plus qu’un simple lieu d’habitation : un véritable refuge et un espace de créativité.

Malgré la fréquentation touristique intense à Montmartre, la maison bénéficie d’un environnement étonnamment paisible. Située en hauteur et protégée des nuisances par son isolation naturelle, cette propriété offre une bulle de calme rare dans ce quartier dynamique. Nagui a exprimé à plusieurs reprises son souhait d’une maison intime, sans vis-à-vis, où il est possible de se ressourcer, souhait aujourd’hui pleinement réalisé.

Les habitants du quartier ont également noté la qualité des rénovations menées par le couple, reconnaissant que cette maison historique a retrouvé un éclat nouveau. Tous s’accordent à décrire Nagui et Mélanie Page comme des résidents discrets et accessibles, qui participent modestement à la vie locale. À quelques mètres de la maison se trouve aussi un restaurant italien où le couple a partagé leur premier dîner en tête-à-tête, soulignant l’importance sentimentale de ce quartier pour eux.