Melania Trump en deuil: l’ex première dame perd sa mère Amalija Knavs

- Publicité-

Amalija Knavs, la mère de l’ancienne première dame américaine Melania Trump, est décédée à l’âge de 78 ans. L’annonce a été faite par l’épouse de Donald Trump elle-même ce mardi 9 janvier 2024.

Melania Trump est en deuil. L’épouse de Donald Trump a annoncé dans la soirée de ce mardi 9 janvier, le décès de sa mère, Amalija Knavs. « C’est avec une profonde tristesse que j’annonce le décès de ma mère bien-aimée, Amalija« , a-t-elle-écrit mardi. A la suite de ce post, son mari Donald s’est empressé de mettre en ligne une autre publication dans laquelle il a rendu un vibrant hommage à sa belle-mère.

Du même Pays:

C’est une nuit très triste pour toute la famille Trump !!! La grande et belle mère de Melania, Amalija, vient de partir pour un bel endroit dans le ciel. C’était une femme incroyable, et elle nous manquera au-delà des mots ! » é écrit l’ancien président.

Selon The Daily Mail, la mère de Melania Trump était gravement malade depuis un bon temps. Très attachée à sa mère, l’ancienne première dame était même présente à son chevet et a passé le réveillon du Nouvel An dans un hôpital de Miami, aux côtés de sa mère, dont on ignore les causes du décès.