Meiway : le concepteur du zoblazo se confie sur ses croyances religieuses et autres

Meiway fait partie de ces artistes ivoiriens, qui n’ont pas peur de dire ce qu’ils ont derrière la tête. Récemment, au détour d’un entretien télévisé, le chanteur et concepteur du zoblazo s’est exprimé sur ses croyances religieuses et autres.

S’étant, récemment, exprimé sur le plateau d’une chaîne de télévision, le célèbre chanteur n’est pas allé par chemins, quand il a été appelé à opiner sur plusieurs pans de sa vie privée.

Avant l’arrivée des colons, l’Afrique avait ses dieux

Concernant, les pratiques religieuses, dans une franchise qu’on lui connaît, Meiway a dit ce qu’il pense des pratiques endogènes. Selon l’artiste ivoirien, avant l’arrivée des colons, l’Afrique avait ses dieux. Donc, à l’en croire, il faut faire les dieux de nos ancêtres et le Dieu de la Bible. « Avant la colonisation, on connaissait d’autres dieux. C’est la colonisation, qui nous a amené le Dieu de la Bible. Donc, il ne faut pas oublier d’où on vient, jamais. Il faut jongler avec les deux. », a affirmé Meiway.

Entre autres sujets, Meiway a fait un arrêt sur sa vie de famille, une vie de beaucoup de femmes et de pleins d’enfants. Du haut de ses 60 ans, Meiway affirme être le père de 11 enfants, de 6 mères différentes. Même si cette déclaration peut tirer par les cheveux, le chanteur assume ses propos.

En outre, le sexagénaire a révélé que, pour travailler ses cordes vocales, il se rend à la plage, la nuit. Quel que soit ce que l’opinion pourrait en penser, l’homme n’a, apparemment, pas de secret.