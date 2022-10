Meiway: « La vieillesse, je la considère comme une forme de soumission… »

Régulièrement complimenté sur son physique bien craquant malgré son âge très avance, Meiway a décidé de partager quelques secrets de son éternelle jeunesse avec ses fans.

Tous ceux qui connaissent Meiway peuvent témoigner qu’il a quelque chose en particulier hormis son talent hors pair dans la musique. Âgé de 60 ans, Meiway présente en effet, un physique très conservé qui séduit tous le monde après plus de 30 ans de carrière.

Lors d’une récente sortie médiatique, le concepteur de Zoblazo s’est finalement exprimé à propos de ces éloges qu’il reçoit régulièrement sur son physique. « J’ai la chance d’être en vie 60 ans après. C’est une grâce », a indiqué le chanteur avant d’adresser un message fort à tous ses admirateurs.

« Merci à toutes ces personnes qui me trouvent physiquement jeune pour mon âge. Je considère cela comme un compliment. Sinon le poids de l’âge commence à se faire sentir à l’intérieur. C’est très facile de juger , d’apprécier les personnes de notre âge quand nous sommes habillées ou encore maquillées. Peut-être que nous avons la poitrine qui est tombée, des vergetures un peu partout sur le corps, ou même des rides sur le visage » a-t-il plaisanté.

En effet, Meiway affirme être tous le temps en activité, ne voit pas la vieillesse comme une fin en soi, mais plutôt une forme de soumission. « La vieillesse, je la considère comme une forme de soumission . De sorte que les années qui passent, je n’ai vraiment pas le temps d’y penser. Je suis tout le temps occupé par le boulot, la musique, mes tournées, concerts et sorties d’albums. Quand on est très actif, les années n’ont pas trop d’effet sur vous. On ne s’en rend même pas compte. Je suis tout le temps en activité. Cela me permet de me maintenir », a indiqué l’artiste de 60 ans.

Parlant de ses secrets, le chanteur de son vrai nom Frédéric Désiré Patrice Ehui, a fait allusion à une bonne hygiène de vie. « J’ai des femmes de ménage à la maison . Mais il y a des choses que j’arrive à faire moi-même. Par exemple, la cuisine. Je sais faire la cuisine. Quand je veux bien manger, je cuisine moi-même. C’est quand on est passif qu’on subit la vieillesse », a conclu Meiway.