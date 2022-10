Meghan Markle traitée comme « un vulgaire objet »? La duchesse taxée de menteuse

La duchesse Meghan Markle est traité de menteuse par une de ses anciennes collègues pour avoir affirmé dans le dernier épisode de son podcast Archetypes avoir été traitée comme « un vulgaire objet » dans l’émission « Deal or no deal » où elle jouait les hôtesses de charme.

Avant sa rencontre avec le prince Harry, Meghan Markle a débuté une carrière d’hôtesse dans l’émission Deal or no deal où elle portait des robes courtes, s’affichait très maquillée et jouait de ses charmes pour faire grimper les audiences. Pour Meghan Markle, ce métier lui a permis de payer les factures et de se faire une place dans le show business.

Mais l’épouse du prince Harry regrette le traitement qui lui a été infligé, à elle et toutes ses semblables. Dans le dernier épisode de son podcast, Archetypes sorti ce mardi 18 octobre 2022, la duchesse de Sussex a révélé qu’elles étaient traitées comme des « bimbos ».

D’après Meghan Markle citée par Pure people, elles étaient recrutées sur des critères physiques et non intellectuels. Face à son invitée Paris Hilton, elle a « précisé qu’elle avait démissionné, fatiguée d’être considérée comme un vulgaire objet ».

Claudia Jordan confond Meghan Markle

Claudia Jordanne avec qui Meghan a travaillé sur l’émission ne se reconnait pas dans cette version. « Ils ne nous ont jamais traitées comme des bimbos. Nous avons eu tellement d’opportunités grâce à cette émission.« , a-t-elle expliqué. La star de Real Housewives of Atlanta, 49 ans reconnait que le physique était évidemment pris en considération car, les recruteurs étaient bien plus intéressés par les personnalités des jeunes femmes.

« Pour être claire, jouer les mannequins n’a pas forcément de rapport avec l’intellect mais pour chacune des émissions, ils choisissaient des filles au fort caractère, celles qui avaient le plus de chance et de cran pour interagir avec les candidats. Si tu te montrais et que tu ne t’investissais pas, tu prenais ton chèque et c’était fini. Mais si tu saisissais les opportunités, tu pouvais tout faire !« , ajoute t-elle.

Dans sa réplique, Claudia Jordan a rassuré qu’elle ne comptait pas se mettre la duchesse Meghan Markle à dos. « Dieu sait combien je défends cette femme depuis des années. Je continuerai de le faire mais je ne veux pas qu’il y ait de malentendu sur l’ambiance qui régnait sur le plateau et dans l’émission en général. Et je veux absolument protéger Howie Mandel [le présentateur à l’époque, ndlr] qui a toujours été gentil et respectueux envers nous toutes.« , va-t-elle clarifier.