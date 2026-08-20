Meghan Markle et le Prince Harry de retour au Royaume‑Uni avec l’accord du roi Charles III

La crise sanitaire de 2020 a profondément modifié les projets de nombreux individus, entre confinements et mesures restrictives. Pour certains, cette période a aussi été l’occasion d’un changement radical de vie.

C’est ce qu’ont fait Meghan Markle et le prince Harry en quittant le Royaume‑Uni pour s’installer en Californie avec leurs enfants, Archie et Lilibet, et en renonçant à leurs fonctions au sein de la famille royale. Par ailleurs, leur interview avec Oprah Winfrey, la biographie du prince Harry et le documentaire diffusé sur Netflix ont contribué à détériorer leurs relations avec d’autres membres du clan.

Malgré ce départ, Harry n’a pas coupé tous les liens avec son pays d’origine et y est revenu à plusieurs reprises pour des événements officiels.

Retours ponctuels et prochaine installation

Il a notamment assisté aux funérailles d’Elizabeth II en 2022 et été présent au couronnement de Charles III, sans la présence de Meghan. En juillet de l’année dernière, le couple est revenu au Royaume‑Uni avec Archie et Lilibet et a été reçu, à Highgrove, par Charles et Camilla. Durant ce séjour, le prince Harry a rempli certains engagements, dont des obligations liées aux Invictus Games.

Selon la BBC, un retour permanent se profile : Meghan Markle et Charles s’installeraient, à la fin du mois, dans une résidence privée située en périphérie de Londres. Jusqu’alors, Harry soutenait qu’un retour au Royaume‑Uni pour lui et sa famille était impraticable, invoquant la perte des protections dont ils bénéficiaient auparavant. L’annonce du cancer de Charles en 2024 aurait modifié cette perspective.

Le magazine Hello! rapporte que Charles III se réjouirait de pouvoir passer davantage de temps avec Harry, Meghan et leurs enfants, qu’il n’avait pas vus pendant quatre ans avant l’été dernier, et privilégierait une approche visant à apaiser les tensions familiales. Les réactions de Kate Middleton et du prince William n’ont pas été précisées.