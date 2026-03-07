Meghan Markle : divorce acté, la duchesse reprend son indépendance

Meghan Markle et le prince Harry restent au centre de l’attention médiatique, entre déclaration d’indépendance vis‑à‑vis de la monarchie et recentrage professionnel. Depuis leur mariage en mai 2018 dans la chapelle St George du château de Windsor et l’annonce de leur retrait de la famille royale en janvier 2020, le couple, désormais installé aux États‑Unis, fait l’objet de nombreuses critiques. Dans un entretien récent à Harper’s Bazaar, la duchesse de Sussex est revenue sur ses erreurs publiques et sur la fin de son partenariat avec Netflix, décision annoncée le 6 mars 2026.

Meghan Markle et le prince Harry restent au centre de l’attention médiatique, entre déclaration d’indépendance vis‑à‑vis de la monarchie et recentrage professionnel. Depuis leur mariage en mai 2018 dans la chapelle St George du château de Windsor et l’annonce de leur retrait de la famille royale en janvier 2020, le couple, désormais installé aux États‑Unis, fait l’objet de nombreuses critiques. Dans un entretien récent à Harper’s Bazaar, la duchesse de Sussex est revenue sur ses erreurs publiques et sur la fin de son partenariat avec Netflix, décision annoncée le 6 mars 2026.

Dans cette interview accordée « il y a quelques mois », la duchesse a adopté une posture de lucidité face aux controverses qui l’entourent. Elle a explicité sa manière d’aborder les « faux pas médiatisés » et a souligné l’importance d’en tirer des leçons. Ses propos mettent en avant une volonté d’apprendre et de se montrer indulgente envers elle‑même, tout en reconnaissant l’impact des événements sur sa vie publique et familiale.

Les déclarations de Meghan Markle abordent également sa relation avec le prince Harry et l’équilibre du couple. Mère d’Archie et de Lilibet, elle a décrit l’affection profonde qui unit les deux époux et la complémentarité de leurs points de vue, malgré leurs parcours professionnels désormais séparés.

Publicité

Meghan Markle : aveux, couple et nouveau cap professionnel

Sur la question des erreurs, la duchesse a résumé sa position en insistant sur l’apprentissage par l’expérience : « On apprend à ne plus les refaire », a‑t‑elle déclaré, ajoutant que les difficultés sont des opportunités d’évolution. Elle a expliqué que si « tout se passe à merveille, on n’apprend rien. Et si on n’apprend rien, on ne progresse pas », et s’est autorisée à reconnaître ses limites : « Je peux être aussi indulgente envers moi‑même. La perfection n’existe pas. Moi aussi, j’ai le droit de faire des erreurs ».

Sur le plan conjugal, Meghan a rendu publiques des observations plus intimes sur son couple. Elle a évoqué la force du lien avec Harry, soulignant tant la profondeur de son amour que la manière dont il lui apporte une perspective différente : « Il m’aime d’un amour si intense et si profond, et il a aussi une perspective différente car il voit des choses que je ne vois pas ». Elle a ajouté : « Personne au monde ne m’aime plus que lui. Alors je sais qu’il sera toujours là pour moi ».

Sur le plan professionnel, l’annonce du 6 mars 2026 marque la fin d’un contrat entamé en 2020 avec Netflix, évalué à 100 millions de dollars. Après la diffusion de productions telles que le documentaire Harry & Meghan et les deux saisons de With Love, Meghan, la duchesse met un terme à cette collaboration pour concentrer ses efforts sur sa marque personnelle, As Ever. Selon une source citée, « Compte tenu de ses récents succès, c’est le bon moment pour Meghan d’avoir le contrôle total ». Le communiqué officiel précise que « Meghan continuera à développer la marque et à l’amener vers un nouveau chapitre de manière indépendant ».