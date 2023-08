Média: Direct 7 s’excuse après avoir traité Patrice Talon de « gayman »

- Publicité-

Les responsables de la chaîne togolaise Direct 7 présentent leurs excuses, suite aux propos injurieux tenus contre Patrice Talon dans une vidéo produite par leur rédaction. Les mots de regret de la télévision ont été transmis par le Directeur général qui a adressé une correspondance au Porte-parole du gouvernement béninois.

Le Directeur général de Direct 7 regrette les propos injurieux tenus contre le président Patrice Talon sur les antennes de sa télévision. « Nous tenons à vous présenter nos excuses les plus sincères pour ce désagrément, qui ne reflète en aucun cas notre ligne éditoriale ni notre respect pour le Président de la République du Bénin, Son Excellence Patrice Talon, ainsi que pour le peuple béninois« , a-t-il écrit, selon les extraits relayés par La Météo.

En effet, invité à donner son avis sur la position de la CEDEAO dans la crise nigérienne, un invité de Direct 7 s’en est pris à Patrice Talon. Comme s’il était dans un débat de rue, il s’est acharné sur le président de la République du Bénin avec des propos injurieux. À plusieurs reprises, sans être recadré par le journaliste animateur, cet invité a qualifié le président béninois de « gayman » (cybercriminel).

- Publicité-

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l’indignation chez certains et les moqueries chez d’autres. Au plus haut niveau, on a appris que de vives protestations ont été menées à l’endroit de la chaîne. La HAAC du Togo a même été saisie par une citoyenne sur la question, mais elle s’est déclarée incompétente pour satisfaire à la demande de la plaignante.