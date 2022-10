MC One : le jeune rappeur ivoirien parmi les milliardaires africains ? Ce qu’on en sait …

MC One, le jeune rappeur ivoirien, devrait avoir le vent en poupe. Selon le magazine GMA, la fortune de l’artiste, qui était de 68 milliards de dollars, passe à 220 milliards de dollars, en 2022.

Le rêve de toute célébrité, c’est d’avoir, entre autres, une bonne visibilité et une carrière florissante, qui donnent lieu à un compte bancaire, bien garni. Et, c’est quand un artiste, par exemple, franchit ce seuil qu’il peut se targuer de dire qu’il a atteint le sommet.

Depuis quelques jours, en effet, un article circule sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que le jeune rappeur ivoirien, MC One, figure parmi les artistes, les plus riches d’Afrique. Selon GMA, la fortune du jeune prodige, qui était de 68 milliards de dollars, vient de franchir le cap des 220 milliards de dollars.

Avec cette fortune, à en croire la même source, MC One occupe la 2ème place des artistes, les plus riches d’Afrique. « L’artiste est maintenant le 2e artiste, le plus riche d’Afrique, après Don Jazzy du Nigéria. Félicitations à l’artiste. », tel est le drôle de message, qui fait la ronde des réseaux sociaux, depuis quelques temps.

Rapidement, la nouvelle a enflammé les fora de discussions, au point, où chacun veut en avoir le cœur net. Qu’en est-il, réellement ?

En réalité, il s’agit d’un canular, visant, probablement, à faire un coup d’éclat médiatique. D’aucuns estiment que la stratégie pourrait provenir du rappeur, lui-même. En tout cas, quelle que soit l’origine de ce message, il est clait que le résultat a été atteint.

D’ailleurs, le post n’a pas manqué de faire réagir MC One. En repostant la publication, le rappeur l’a légendée, en ces termes : « C’est pas petite prophétie, hein ! », une façon de dire que rien n’est impossible.

Mc One s’imprêgne, très tôt, du rap, mais n’a été révélé au grand public qu’en 2014, en faisant de l’afrotrap.