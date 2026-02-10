Maza, Bentaleb et Belghali réintègrent l’équipe nationale algérienne à l’entraînement

Bonne nouvelle pour la sélection algérienne : trois de ses éléments viennent de réintégrer les séances collectives après des pépins physiques. Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb et Rafik Belghali ont repris le chemin de l’entraînement ce mardi, chacun à des degrés différents, ce qui constitue un signal encourageant à l’approche des prochaines échéances.

Bonne nouvelle pour la sélection algérienne : trois de ses éléments viennent de réintégrer les séances collectives après des pépins physiques. Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb et Rafik Belghali ont repris le chemin de l’entraînement ce mardi, chacun à des degrés différents, ce qui constitue un signal encourageant à l’approche des prochaines échéances.

Ces retours interviennent dans des contextes variés — club, calendrier et responsabilités individuelles — mais ils offrent tous une lueur d’espoir pour leurs entraîneurs et coéquipiers.

La réapparition de ces cadres pourrait peser sur la rotation des effectifs et la préparation tactique, alors que les trois formations concernées restent engagées dans des compétitions exigeantes.

Retours détaillés par club

À Leverkusen, le jeune Ibrahim Maza a retrouvé le groupe. Le milieu offensif de 19 ans avait manqué les trois derniers rendez-vous du club allemand suite à un souci au genou contracté il y a plusieurs semaines. Très observé en Bundesliga pour sa qualité de jeu et sa précocité, il reprend progressivement et devrait apporter un renfort utile dans la course aux objectifs multiples du club.

Du côté de Lille, Nabil Bentaleb a lui aussi regagné les entraînements collectifs. Sorti sur blessure dès la 10e minute lors du match d’Europa League contre le Celta Vigo, le 22 janvier, le milieu de 31 ans souffrait d’une atteinte à l’épaule. Le club nordiste a confirmé sa reprise via ses canaux officiels : une bonne nouvelle après des craintes initiales d’un arrêt prolongé. Sous la houlette de Bruno Genesio, Bentaleb avait retrouvé un rôle central et son retour renforce le profil d’expérimenté au cœur du jeu lillois.

En Italie, Rafik Belghali a repris de façon partielle avec l’Hellas Vérone au Centre Sportif Paradiso, en préparation du déplacement à Parme programmé dimanche pour la 25e journée de Serie A. Le latéral s’est entraîné avec le groupe aux côtés d’Armel Bella-Kotchap et Tomas Suslov, révélant une amélioration de son état physique. Sa participation au stade Tardini reste néanmoins à confirmer, mais cette reprise graduelle marque une étape positive après une période de repos imposée.