Mauvaise nouvelle pour l’acteur Dwayne Johnson: Sa mère victime d’un grave accident de voiture

Grosse frayeur pour le célèbre acteur Dwayne Johnson, également connu sous le surnom de The Rock. Selon les informations rapportées par l’acteur et ancien catcheur américano-canadien, sa mère a été victime d’un grave accident de voiture dans la nuit de ce jeudi au vendredi 3 février 2023.

La mère de The Rock a frôlé la mort vers trois heures du matin ce vendredi. L’acteur de 50 ans, s’est rendu sur son Instagram suivi par plusieurs millions de personnes pour annoncer la triste nouvelle, avec une image d’un véhicule Cadillac rouge montrant des dommages importants du côté passager.

Heureusement, la mère de l’acteur s’en est tirée d’affaire mais avec quelques égratignures. « Elle va bien. Les anges de Dieu ont veillé sur ma mère », a-t-il écrit avant de rassurer ses fans à propos de l’état de santé de sa maman. « Elle survivra et continuera d’être surveillée à l’hôpital », a-t-il poursuivi dans la légende.

Selon l’ancien catcheur, ce n’est pas la première fois que sa mère échappe de justesse à la mort. « Cette femme a survécu à un cancer du poumon, à un mariage difficile, à une collision frontale avec un conducteur ivre et à une tentative de suicide. C’est une survivante, d’une manière qui rend les anges et les miracles réels », a-t-il écrit.

Johnson, dont le père Rocky Johnson est décédé en janvier 2020, n’a pas fini son message sans avoir exhorté ses fans à donner chaque jours de l’amour à leurs parents tant qu’ils ont encore la possibilité. « Il me reste un parent, donc si tu as toujours ta mère et ton père, assures-toi de les serrer fort dans tes bras, car tu ne sais jamais quand tu recevras cet appel de 3 heures du matin que nous ne voulons jamais recevoir« , a-t-il écrit en légende d’une image montrant un véhicule Cadillac rouge considérablement endommagé.