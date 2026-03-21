Maurice : Paul Bérenger démissionne de ses fonctions de Premier ministre adjoint

Le paysage politique mauricien a été secoué le vendredi 20 mars 2026 par l’annonce de Paul Bérenger: le fondateur et figure historique du Mouvement militant mauricien (MMM) a décidé de quitter ses fonctions au sein du gouvernement, provoquant une onde de choc au sein de la majorité.

Dans sa décision de renoncer à son poste de vice‑Premier ministre, M. Bérenger a invoqué des désaccords profonds et répétés avec le chef du gouvernement, Navin Ramgoolam. Les points de friction évoqués concernent notamment des nominations controversées, l’orientation de la politique économique et l’absence de réactions claires face à des accusations de corruption visant des proches du Premier ministre.

Cette rupture personnelle s’est toutefois heurtée à une réalité politique plus complexe à l’intérieur du MMM. Malgré son statut de leader historique, Paul Bérenger s’est retrouvé isolé: sur les 18 députés du parti au Parlement, 16 ont choisi de rester dans la coalition ministérielle plutôt que de suivre leur président, laissant sa démarche largement solitaire.

Seule sa fille, la députée Joanna Bérenger, lui a manifesté son soutien public. À l’inverse, le secrétaire général du parti, Rajesh Bhagwan, a condamné le retrait du leader en estimant que celui‑ci laissait les militants sans repère. De son côté, Navin Ramgoolam a dit regretter ce départ, tout en assurant que l’accord gouvernemental demeurait en vigueur.

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Conséquences et enjeux

Intervenant à dix‑huit mois des législatives de 2024, ce retrait met en lumière les tensions internes qui minent aujourd’hui la cohésion du MMM. L’épisode souligne la fracture entre la direction historique du parti et une majorité de ses représentants parlementaires, qui ont préféré maintenir leur appartenance à l’exécutif.

Pour la coalition au pouvoir, la séparation d’avec le principal fondateur du MMM n’entraîne pas, pour l’instant, de modification institutionnelle majeure: le gouvernement conserve sa majorité parlementaire. En revanche, le geste de M. Bérenger fragilise l’image d’unité du parti et risque d’alimenter des débats sur la direction politique et la stratégie à adopter en interne.

L’avenir immédiat demeure incertain: il n’est pas clair si Paul Bérenger entend poursuivre une action politique indépendante, se retirer progressivement de la vie publique, ou tenter de reconcilier les différentes tendances du MMM.