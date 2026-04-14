Maurice : démission de Paul Bérenger du Mouvement militant mauricien

Paul Bérenger, l’un des fondateurs du Mouvement militant mauricien (MMM) et à sa tête depuis 1969, a annoncé le 13 avril 2026 qu’il quittait définitivement le parti. L’ancien vice-Premier ministre, personnalité centrale de la vie publique de l’île, a précisé qu’il siégerait désormais sur les bancs de l’opposition.

Cette décision intervient peu de temps après sa démission des fonctions gouvernementales, actée le 20 mars 2026, et résulte d’un désaccord durable avec le Premier ministre Navin Ramgoolam ainsi que de profondes divergences stratégiques au sein du mouvement.

Le 11 avril 2026, l’assemblée des délégués du MMM, organe décisionnel du parti, a finalement choisi de maintenir la formation dans la coalition gouvernementale, au grand dam de son chef historique. Plusieurs responsables du parti ont justifié ce choix en invoquant le résultat des législatives de novembre 2024 et la volonté des électeurs de voir le MMM exercer le pouvoir après vingt ans d’opposition.

À 81 ans, Paul Bérenger a expliqué partir avec une grande émotion tout en affirmant conserver une loyauté intacte envers ses principes. Il a annoncé son intention de lancer une nouvelle structure politique, entouré notamment de sa fille, la députée Joanna Bérenger, et du parlementaire Chetan Baboolall, qui l’ont accompagné dans sa sortie du parti.

Un tournant politique et une réorganisation interne

La séparation marque la fin d’une ère pour l’un des trois principaux partis mauriciens, qui perd son leader après 57 années de direction continue. Sur le plan parlementaire, quinze élus du MMM, dont sept membres du gouvernement, ont choisi de demeurer au sein de l’exécutif.

Face à ce départ, le bureau politique du MMM a opté pour une direction collégiale lors d’une réunion tenue lundi soir, tentant ainsi de stabiliser la formation et d’assurer la continuité de sa participation aux affaires publiques malgré la fracture ouverte par le départ de son fondateur.