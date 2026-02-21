Maureen de la Star Academy : « la haine que tu envoies gratuitement », a-t-elle été trop loin en soutenant Les Inrocks ?

La Star Academy est au cœur d’une polémique après la publication d’un article des Inrocks dénonçant une production musicale formatée et des choix de labels jugés biaisés. Le journaliste Jolan Maffi y accuse le télé‑crochet de fournir au marché des artistes « pré‑fabriqués » au détriment de la diversité, citant des noms récents signés par des majors et pointant des préférences supposées en faveur de profils blancs et hétérosexuels issus du programme.

L’article des Inrocks évoque des voix contemporaines issues de la télé‑réalité et de la Star Academy — notamment Miki, Theodora et Zaho de Sagazan — et soutient que ces artistes sont systématiquement orientés vers un même format musical. Selon le texte, plusieurs anciens candidats comme Pierre, Julien, Helena, Marine et Marguerite auraient signé chez des labels semblables et travaillé avec les mêmes producteurs, citant notamment le nom de Vincha, ce qui renforcerait une homogénéité des productions issues de l’émission.

Les Inrocks mentionnent par ailleurs des signatures récentes chez des filiales de Sony, avec les arrivées d’Amber Jadah, Lowey et Jeanne Viard. Le journaliste dénonce un choix éditorial et commercial « centré » sur une pop jugée « présentable » et accrocheuse pour le grand public, tout en pointant un moindre relais médiatique et commercial pour les carrières d’ex‑élèves racisées, citant les parcours « plus confidentiels » de Candice, Djebril Slatni et Ebony. Cette analyse a provoqué une forte réaction sur les réseaux sociaux, parmi les fans et au sein des anciens candidats.

Réactions des anciens candidats et débats sur les réseaux

Parmi les réactions, l’Instagram des Inrocks a récolté des « likes » de plusieurs anciens élèves. On relève en particulier que Masseo et Maureen, candidats de la saison 2024, figurent parmi les quelque 2 500 comptes ayant apparenté le post. La réaction de certains anciens élèves a contribué à alimenter la controverse : Marlène Schaff a publiquement critiqué le ton du papier en parlant de « suffisance » du journal, tandis que d’autres ont pris des positions plus nuancées.

Maureen a publié une réponse visant à nuancer sa présence parmi les approuvements du post. Elle reconnaît que « oui, la Star Academy nous privilégie dans ce monde artistique » et admet que l’exposition immédiate offerte par l’émission peut accélérer des carrières, « on est mis sur le devant de la scène » et on « grille des étapes ». Elle tient en revanche à se dissocier du ton perçu comme condescendant de l’article de presse, affirmant explicitement : « Le côté méprisant de l’article, en revanche, je ne suis absolument PAS d’accord ».

Face aux critiques et aux accusations, Maureen a ajouté un message destiné aux auteurs de commentaires hostiles : « J’espère que je réponds à la haine que tu envoies gratuitement sans savoir. Scruter des likes en pensant toujours à mal, il faut arrêter déjà ». De son côté, Masseo n’a pas publié de réponse aux détracteurs à ce stade. La publication et les réactions associées ont également suscité des commentaires complémentaires sur Twitter, où des internautes ont salué l’ouverture du débat et la prise de parole publique.