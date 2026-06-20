Matthieu Delormeau très mal à l’aise en direct sur BFMTV à propos de la consommation dans l’émission de Cyril Hanouna

Invité sur le plateau de BFMTV pour commenter la récente annonce de Sébastien Lecornu concernant la mise en place de tests anti-drogue au sein des ministères, Matthieu Delormeau a exprimé un soutien franc à cette mesure. Animateur ayant publiquement révélé ses luttes contre les addictions, il estime que cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre la consommation de drogue en France. Au cours de l’interview, il est également revenu sur des épisodes personnels liés à l’usage de substances illicites, notamment lors de soirées en compagnie de personnalités publiques, révélant ainsi un contexte insoupçonné autour du phénomène de la drogue dans certains milieux professionnels et médiatiques.

Le gouvernement, par l’intermédiaire de Sébastien Lecornu, a annoncé la généralisation des dépistages antidrogue dans les ministères, une mesure destinée à lutter contre la consommation au sein des institutions publiques. Matthieu Delormeau a salué cette initiative en soulignant son aspect symbolique et pratique. « Le symbole est important parce qu’il dit que la guerre contre les narcotrafiquants est perdue, et que la seule manière de diminuer la consommation, c’est d’agir sur les consommateurs », a-t-il déclaré. L’animateur a également indiqué son souhait que cette politique soit étendue à toute la fonction publique puis au secteur privé, insistant sur l’importance d’une démarche globale.

L’évocation du passé personnel de Matthieu Delormeau a donné lieu à des confidences fortes. Il a raconté avoir organisé des soirées dans son appartement où des personnalités issues de différents milieux, notamment des policiers, des représentants de la Brigade anticriminalité (BAC) et des hommes politiques, consommaient des drogues comme la cocaïne ou la 3MMC, une substance stimulante souvent utilisée en milieu festif. Ancien consommateur lui-même, Delormeau a été interpellé à plusieurs reprises pour détention et tentative d’achat de cocaïne en 2024 et 2025, épisodes qu’il a publiquement évoqués, notamment dans son ouvrage publié en avril 2026, « Addictions, il a suffi d’une fois », destiné à sensibiliser sur les problématiques liées à la drogue.

Un malaise perceptible autour de la consommation dans l’émission de Cyril Hanouna

Au cours de ce même entretien, la discussion a pris une tournure plus délicate lorsque les journalistes ont interrogé Matthieu Delormeau sur la possible consommation de drogues au sein de l’équipe de l’émission de Cyril Hanouna, à laquelle il avait longtemps participé. Face à la question directe d’Alain Marschall, l’animateur est apparu gêné, répondant avec prudence : « Je ne vais pas vous dire si des gens dans l’émission de Cyril Hanouna consommaient. Il y a beaucoup de gens qui consomment à la télévision, oui. » Cette réponse laisse transparaître une forme de malaise sans toutefois nommer explicitement les personnes ou détailler les faits.

Lorsqu’il a été demandé si ses proches collaborateurs faisaient aussi partie des consommateurs à cette époque, Matthieu Delormeau a préféré éluder la question en précisant qu’il avait, à ce moment-là, déjà quitté l’équipe. « À partir du moment où j’ai commencé à taper, c’est le moment où j’ai lâché mon contrat et j’ai préféré m’amuser et prendre de la drogue plutôt que faire de la télévision », a-t-il expliqué, soulignant qu’il n’était alors plus en capacité de se présenter sur les plateaux dans cet état.

Sur la question plus large des personnalités venant du monde de la télévision et consommant des substances illicites lors de soirées privées, l’animateur a répondu de manière affirmative, sans toutefois s’étendre sur l’identité des personnes concernées. Ces révélations, bien que succinctes, apportent un éclairage direct sur une réalité souvent évoquée dans les coulisses mais rarement abordée en public. Elles alimentent le débat autour de la consommation de drogue dans certains cercles professionnels et médiatiques.