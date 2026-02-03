Matthieu Delormeau révèle avoir gagné 350 000 € grâce à ses bookings en boîte de nuit

Matthieu Delormeau , absent la semaine précédente de l’émission Tout beau, tout neuf en raison d’une plainte liée à une altercation avec son chauffeur VTC, est revenu à l’antenne le lundi 2 février 2026 sans aborder publiquement cet incident. L’animateur Cyril Hanouna avait rapporté des éléments de la scène : selon lui, Delormeau criait au téléphone et affirmait que le chauffeur prenait ses affaires pour les mettre dehors, lui répétant « il veut me taper, il veut m’agresser » et donnant une adresse à Hanouna.

Matthieu Delormeau, absent la semaine précédente de l’émission Tout beau, tout neuf en raison d’une plainte liée à une altercation avec son chauffeur VTC, est revenu à l’antenne le lundi 2 février 2026 sans aborder publiquement cet incident. L’animateur Cyril Hanouna avait rapporté des éléments de la scène : selon lui, Delormeau criait au téléphone et affirmait que le chauffeur prenait ses affaires pour les mettre dehors, lui répétant « il veut me taper, il veut m’agresser » et donnant une adresse à Hanouna.

Durant cette émission, l’équipe a évoqué plusieurs sujets d’actualité people, dont la venue de Patrick Sébastien pour commenter son départ de France Télévisions. Les échanges ont aussi été l’occasion pour les chroniqueurs de revenir, sur le ton de la plaisanterie, sur les gardes à vue passées de Matthieu Delormeau, sans que ce dernier ne s’étende sur la plainte récente.

La séquence People, présentée comme à l’habitude par Fabien Lecœuvre, a ensuite mis en lumière des sujets liés aux « bookings » — prestations rémunérées en boîte de nuit — avec notamment l’annonce de l’inauguration d’un établissement à Bourges par Jordan De Luxe pour la Saint-Valentin, et des révélations sur les montants perçus par des personnalités pour ces prestations.

Publicité

Montants et déroulement des prestations : Delormeau détaille ses revenus

Au cours de l’émission, la chanteuse et performeuse Polska a expliqué toucher entre 5 000 et 10 000 euros par soirée lorsque elle accepte des prestations en club. L’information a servi d’introduction à la mise au point de Matthieu Delormeau sur sa propre expérience des bookings, qu’il a décrite comme nettement plus lucrative.

« En tout, j’ai pris 350 000 euros à peu près », a déclaré Delormeau, précisant que ce total provenait d’une activité soutenue : « c’était trois week-ends sur quatre ». Il a ensuite détaillé ses tarifs et son rythme : « Je prenais 5 000 euros la boîte de nuit pour deux heures, parfois je faisais deux boîtes dans la même soirée donc faites les calculs, je devais faire 70 boîtes dans l’année à peu près. »

Interrogé sur la nature exacte du service fourni lors d’un booking, Delormeau a exposé la répartition du temps prévue au contrat : deux heures au total, composées de quatre plages de trente minutes. La première demi-heure est dédiée aux photos avec le public, une autre demi-heure à des échanges et à « s’amuser » sur la piste, une demi-heure à l’animation, et la dernière laisse « chacun faire son truc », selon ses mots.

Publicité