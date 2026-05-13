Matthieu Delormeau évincé de Tout beau tout neuf après une altercation avec un assistant

Matthieu Delormeau est actuellement absent de l’émission Tout beau tout neuf, animée par Cyril Hanouna, suscitant de nombreuses interrogations parmi les téléspectateurs et les internautes. Connnu pour son franc-parler et ses interventions souvent animées, le chroniqueur phare ne figure plus à l’antenne, provoquant ainsi une vague de spéculations sur les réseaux sociaux. Si cette période de retrait avait d’abord été attribuée à la promotion de son ouvrage publié récemment, un incident plus sérieux survenu en coulisses expliquerait en réalité cette pause imposée.

En effet, la situation semble s’être tendue sur le plateau après une altercation entre Matthieu Delormeau et un assistant de production. L’écho de cet événement relaté par plusieurs journalistes spécialisés révèle un différend ayant dégénéré à propos d’un retard du chroniqueur. Ce contexte a conduit à une mise à l’écart provisoire de ce dernier, dont la participation à l’émission est pour le moment suspendue.

Le livre auquel Matthieu Delormeau consacrait du temps est intitulé Addictions : « Il a suffi d’une fois… » et est paru aux éditions Leduc. Cet engagement personnel était, jusqu’alors, avancé comme la raison principale de son absence, mais les révélations récentes donnent un tout autre éclairage sur la situation.

Incident en coulisses : tensions et réactions après une altercation

Selon un reportage et des informations relayées par le journaliste Lucas Actus ainsi que le magazine Voici, le tournage a été marqué par un échange conflictuel opposant Matthieu Delormeau à Amaury V., un jeune assistant. L’incident aurait débuté lorsque l’assistant a fait remarquer au chroniqueur un retard sur le plateau, une remarque que ce dernier aurait très mal prise.

Les témoins rapportent que l’altercation a rapidement dégénéré tant verbalement que physiquement. Matthieu Delormeau aurait menacé de licencier l’assistant, avant d’essayer de s’en prendre physiquement à lui. La situation a nécessité l’intervention des agents de sécurité afin d’éviter un affrontement plus grave. Ces derniers ont escorté le chroniqueur hors des locaux dans une ambiance particulièrement tendue.

Suite à cet épisode, la direction de l’émission a demandé à Matthieu Delormeau de rester chez lui. Aucun calendrier concernant la reprise de sa participation à Tout beau tout neuf n’a été communiqué pour le moment, et la production n’a fait aucun commentaire officiel à ce sujet.

Statut actuel de Matthieu Delormeau dans l’émission

Au cours de ces dernières semaines, aucune déclaration publique n’a été émise, ni par Matthieu Delormeau, ni par la production de Tout beau tout neuf. L’avenir de sa collaboration avec Cyril Hanouna et l’équipe du programme demeure donc incertain. Plusieurs observateurs attendent de voir comment la situation va évoluer, notamment si une réintégration sur le plateau est envisagée.

Ce silence persistant alimente les discussions autour de la possibilité que l’émission doive se passer durablement de la contribution du chroniqueur connu pour son tempérament direct et son rôle central dans les débats. En attendant des précisions officielles, Matthieu Delormeau continue de faire l’objet d’une attention soutenue de la part des médias et des fans.