Matthieu Delormeau a failli devenir acteur X avant d’être animateur et chroniqueur

Matthieu Delormeau est de retour à l’antenne et suscite de nouvelles réactions après avoir disparu temporairement de l’émission Tout beau, tout neuf suite au dépôt d’une plainte. De son retour sur le plateau de W9 aux confidences personnelles relayées en plateau, le chroniqueur a abordé sa vie amoureuse, un passé frôlant le cinéma pour adultes et les montants perçus lors de ses prestations payantes en boîte de nuit, des sujets qui relancent le débat autour de sa carrière médiatique.

Le journaliste et animateur avait quitté l’émission après la plainte, sans que des précisions supplémentaires soient rendues publiques, avant de reprendre sa place en début de semaine sur la chaîne W9. À son retour, il a été vivement critiqué par le chroniqueur Gilles Verdez, selon les séquences diffusées et commentées sur les réseaux. Depuis sa réapparition, Delormeau multiplie les confidences sur sa vie privée au sein du magazine Tout beau, tout neuf.

Lors d’un échange en plateau, il s’est longuement exprimé sur son souhait d’être en couple et sur une évolution personnelle par rapport à son passé relationnel. Il a notamment déclaré : « Le Matthieu d’avant, infidèle, qui a perdu un copain important pour ses infidélités… Il est parti celui-là. J’aimerais beaucoup être en couple. Je ne le suis pas, je ne rencontre personne. C’est vraiment important ce que je dis parce que j’en ai marre d’être seul ».

Confidences sur la vie privée, le cinéma X et les cachets de booking

Matthieu Delormeau a aussi raconté un épisode intime où il a été surpris par son compagnon alors qu’il entretenait une conversation à caractère sexuel sur Snapchat. Il a expliqué qu’il « était nu sur le canapé en train de parler avec le gars sur snap » quand son copain est sorti de la chambre. Il a ajouté qu’il followait et échangeait parfois avec des acteurs de films pour adultes sur les réseaux sociaux, évoquant un intérêt mêlé au goût pour le cinéma.

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, il avait reconnu qu’à 18-19 ans « le côté un peu porno pouvait un peu m’amuser » et avait admis connaître « plein d’amis dans le milieu ». Il a expliqué que, dans certains cercles, sortir avec une personnalité du X était valorisé, mais qu’il avait renoncé à tenter une carrière dans le cinéma pour adultes par crainte des conséquences sur sa trajectoire professionnelle : « Chez nous, chez les gays, sortir avec quelqu’un du X, tu sortais avec la star quoi. Evidemment, je l’ai pas fait, parce qu’après, ça peut te poursuivre pour ta carrière, ça aurait pu freiner ma carrière. »

Enfin, le chroniqueur a détaillé les revenus générés par ses « bookings », c’est‑à‑dire les prestations rémunérées en boîte de nuit et événements privés. Il a déclaré avoir perçu « en tout, j’ai pris 350 000 euros à peu près, c’était trois week-ends sur quatre », précisant un tarif moyen de 5 000 euros pour deux heures en boîte et une estimation d’environ 70 dates annuelles. Il a décrit le déroulement type d’un booking : « Le contrat est pour 2 heures, il y a une demi-heure où tu dois faire des photos avec des gens. Une demi-heure où tu dois un peu t’amuser avec eux sur la piste, (…) une demi-heure à animer et une demi-heure où chacun fait son truc. »