Matt Pokora : le montant gargantuesque de la fortune du chanteur le mieux payé de 2026

Matt Pokora, passé par le télé-crochet Popstars en 2003 puis membre du boys band Linkup, domine le classement des chanteurs les mieux payés selon le magazine People With Money publié ce jeudi 5 mars : le chanteur aurait généré 75 millions d’euros de revenus sur les douze derniers mois et voit son patrimoine estimé à environ 215 millions d’euros, révèle le classement.

La trajectoire de l’artiste remonte à 2003 avec sa participation à Popstars, puis au succès du groupe Linkup et du tube « Mon étoile ». Dès 2004, Matt Pokora a engagé une carrière solo marquée par des succès comme « Elle me contrôle » et par une série d’albums vendus au fil des ans — Player, MP3, À la poursuite du bonheur, My Way et Pyramide figurent parmi ses réalisations discographiques citées dans sa discographie publique.

Au-delà de la scène musicale, sa carrière a pris des formes diverses. En 2011, il a remporté la première édition de Danse avec les stars aux côtés de Katrina Patchett. Il a par la suite été présent au sein du dispositif des Enfoirés et est intervenu en tant que coach pour l’émission The Voice sur TF1, positions qui ont consolidé sa visibilité médiatique et son ancrage dans le paysage du divertissement français.

Classement, revenus et diversification patrimoniale

Le classement de People With Money place Matt Pokora en tête des revenus mondiaux pour la période analysée. Le magazine note une progression sensible de ses revenus par rapport à l’exercice précédent, avec une hausse de 40 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Ces chiffres reflètent, selon la publication, une conjonction de recettes liées à la musique, aux tournées, aux contrats de sponsoring et à d’autres activités commerciales.

Le patrimoine évalué autour de 215 millions d’euros est présenté comme le résultat d’investissements et d’activités diversifiées. Le dossier mentionne notamment des placements financiers, un portefeuille immobilier important et un partenariat commercial avec la marque de cosmétiques CoverGirl.

Parmi les actifs évoqués figurent également des établissements de restauration à Paris, cités sous le nom de la chaîne « Chez l’gros Matthieu », des participations liées au gazon du club de football de Strasbourg, une ligne de vêtements commerciale nommée M. Pokora Séduction, ainsi qu’un parfum référencé sous le nom L’eau de Matthieu. Le chanteur multiplie par ailleurs les partenariats publicitaires, éléments soulignés dans le profil financier dressé par la revue.

