Matt Pokora confronté à une scène apocalyptique pendant ses vacances en famille

Une opération militaire conjointe attribuée aux forces américaines et israéliennes contre l’Iran a provoqué une escalade rapide au‑dessus du Golfe : en réaction, Téhéran a lancé plusieurs missiles et drones visant différents États de la région, notamment les Émirats arabes unis, déclenchant une vague d’inquiétude parmi les ressortissants étrangers basés à Dubaï, dont des personnalités françaises.

Plusieurs influenceurs et célébrités françaises présents dans l’émirat ont fait part de leur émotion et de leurs demandes d’assistance. Parmi eux, Maeva Ghennam a exprimé publiquement son inquiétude face aux bombardements, évoquant une « boule au ventre » avant d’adresser un appel direct à la France : « Si jamais il y a une grande guerre, il faut partir. On est Français. La France, protégez‑nous ». Ces propos ont immédiatement suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

La tension internationale s’est ainsi mêlée à la vie quotidienne des expatriés et visiteurs à Dubaï, où la présence de célébrités françaises est désormais régulière, qu’il s’agisse de résidences prolongées ou de séjours touristiques. Tandis que certains affichaient leur inquiétude, d’autres partageaient des informations sur leurs conditions de sécurité sur place.

Parmi les célébrités présentes à Dubaï figurent Matt Pokora et Christina Milian, dont le séjour a été marqué non par des tensions géopolitiques directes, mais par des conditions météorologiques extrêmes. Le couple, qui séjournait dans un hôtel de l’émirat, a vu son retour en Europe retardé en raison d’un important orage accompagné de vents violents et d’inondations rendant le décollage des appareils impossible.

Matt Pokora a relayé son étonnement sur les réseaux sociaux en écrivant : « C’est à ça que ressemble la fin du monde ?… », une formulation qui a provoqué de nombreux commentaires et moqueries d’internautes rappelant des météos plus humides en Europe. Christina Milian, de son côté, a pris la situation avec humour en déclarant qu’ils allaient probablement devoir prolonger leur séjour : « On dirait qu’on va devoir rester encore un peu ».

Les médias et utilisateurs de plateformes sociales ont signalé que, bien qu’isolés par l’orage, les deux artistes n’étaient pas en danger immédiat : ils se trouvaient à l’abri dans leur établissement hôtelier. Les photos et messages diffusés ont montré un mélange de décontraction et d’agacement face aux perturbations des vols, certains appareils ayant eu les roues dans l’eau, rendant les opérations d’embarquement et de décollage impossibles.

