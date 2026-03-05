Mathilde Seigner condamnée à trois mois de prison avec sursis après son accident en état d’ivresse

Mathilde SeignerAu cours de nos terres, diffusé sur France 2 à 21h10. Depuis le début des années 1990, la comédienne a enchaîné les rôles au cinéma et à la télévision, imposant sa présence dans des comédies populaires et des drames. Ce retour intervient alors que son parcours professionnel reste marqué par une filmographie dense et variée.

Mathilde SeignerAu cours de nos terres, diffusé sur France 2 à 21h10. Depuis le début des années 1990, la comédienne a enchaîné les rôles au cinéma et à la télévision, imposant sa présence dans des comédies populaires et des drames. Ce retour intervient alors que son parcours professionnel reste marqué par une filmographie dense et variée.

Entrée dans le paysage audiovisuel avec des films comme Mémoires d’un jeune con de Patrick Aurignac, Mathilde Seigner s’est fait connaître auprès du grand public grâce à des rôles marquants, notamment dans Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominik Moll. Elle a également participé à des productions grand public telles que Palais Royal ! de Valérie Lemercier, la franchise Camping de Fabien Onteniente, ainsi qu’à des comédies dramatiques comme Retour chez ma mère d’Éric Lavaine et des films plus mêlés comme Chacun sa vie de Claude Lelouch.

Parallèlement à sa carrière, Mathilde Seigner a traversé une affaire judiciaire majeure liée à un accident de la route en décembre 2017. Selon les éléments rendus publics, elle avait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter les barrières du lycée Henri-IV, dans le Ve arrondissement de Paris. Placée en garde à vue pendant seize heures, la comédienne présentait un taux d’alcoolémie de 2,2 g/l, proche de cinq fois la limite légale.

Publicité

Mathilde Seigner condamnée pour conduite en état d’ivresse

Présentée devant le tribunal de grande instance de Paris en février 2018, Mathilde Seigner a plaidé coupable, rapporte Le Figaro. Le tribunal l’a condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de six mois. Lors de l’audience, la comédienne n’a pas nié sa responsabilité. L’article précise qu’elle encourait une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 4 500 euros.

Après l’audience et la sanction prononcée par la justice, Mathilde Seigner s’est exprimée publiquement sur cet épisode dans les colonnes du magazine Gala. Elle a évoqué la peur ressentie et a déclaré : « J’ai eu peur. Si je reconduis un jour, je ne reprendrai plus jamais le volant en ayant picolé ». Elle a reconnu l’ampleur de sa faute : « J’aurais pu renverser quelqu’un, j’aurais pu me faire mal, je sais que j’ai fait une énorme bêtise ». Elle a aussi commenté l’impact de la garde à vue : « Seize heures de garde à vue, ça calme et ça m’a servi définitivement de leçon ».

Dans un entretien accordé à Télé Star, la comédienne, également connue pour sa relation passée avec le chroniqueur Laurent Gerra, a lancé un appel de prudence aux conducteurs : « Je me suis fait peur bien sûr, mais surtout il y a une chose que je voudrais dire à tous les Français : ne prenez surtout pas votre voiture dans ces cas-là ». Elle a ajouté : « On met sa vie en danger et surtout la vie des autres ».