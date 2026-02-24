Mathieu et Julie (Mariés au premier regard) : leur bague de fiançailles identifiée à 29 et 35 euros

Mariés au premier regard (saison 10) a relancé le débat sur les réseaux sociaux après la diffusion des deux premiers épisodes le 23 février sur M6 : lors des essayages de robe, Mathieu , fiancé de Julie , a remis à sa future épouse une bague de fiançailles identifiable comme un modèle commercial vendu en boutique pour moins de 40 euros, provoquant moqueries et interrogations parmi les téléspectateurs.

Mariés au premier regard (saison 10) a relancé le débat sur les réseaux sociaux après la diffusion des deux premiers épisodes le 23 février sur M6 : lors des essayages de robe, Mathieu, fiancé de Julie, a remis à sa future épouse une bague de fiançailles identifiable comme un modèle commercial vendu en boutique pour moins de 40 euros, provoquant moqueries et interrogations parmi les téléspectateurs.

La chaîne a programmé la diffusion des épisodes 1 et 2 le 23 février à 21h10, dévoilant les premiers binômes de cette dixième saison. Le concept, inchangé, repose sur des couples formés par des expert·es scientifiques et psychologues avant une rencontre et un mariage avec un·e inconnu·e. Les expertes de cette saison sont Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Depuis le lancement en 2016, peu de mariages ont perduré : l’article rappelle que seuls Pauline et Damien (saison 6) et Alice et Florian (saison 8) ont résisté au temps.

Durant cette première soirée, deux duos ont été présentés : Antonin et Laury, pour lesquels les expertes annonçaient une compatibilité de 78% tandis que la production évoque un score scientifique affichant 90%, et le couple Julie, 28 ans, et Mathieu, 31 ans, tous deux parents célibataires. À la fin du deuxième épisode, Julie et Mathieu se disent « oui » à l’issue des rencontres familiales ; la suite de leur parcours est programmée pour le 2 mars à 21h10.

Publicité

Mariés au premier regard : le geste de Mathieu fait réagir les internautes

Lors des essayages de la robe de mariée, la tension liée à l’impossibilité de lâcher prise de Julie a conduit Marie Tapernoux à intervenir pour la rassurer et lui transmettre un cadeau. Ce présent comprenait une lettre et, selon les images diffusées, une bague de fiançailles remise par Mathieu dans un écrin marqué de la mention de la bijouterie Histoire d’Or.

Plusieurs internautes ont rapidement comparé la bague visible à l’écran avec les références disponibles sur le site de la marque, dans la rubrique « Bagues de fiançailles ». Deux modèles repérés présentent un design proche de celui porté par Julie : la « Bague Solitaire Rio Argent Blanc Oxyde De Zirconium », référencée à 29 euros, et la « Bague Solitaire Stella Argent Blanc Oxyde De Zirconium », proposée à 35 euros. Les descriptions des produits indiquent un sertissage en oxyde de zirconium sur argent blanc, correspondant visuellement au solitaire aperçu lors de l’émission.

La comparaison entre le cadeau montré à l’écran et les produits commerciaux a alimenté les réactions en ligne, où certains internautes ont qualifié le geste de « radin » à l’encontre de la production. Le visuel de l’écrin, les références produits et les prix des modèles identifiés sur le site d’Histoire d’Or figurent parmi les éléments cités par les observateurs.