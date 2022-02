Maroc – Sauvetage de Rayan coincé dans un puits: un glissement de terrain complique les opérations

Selon les dernières informations à la mi-journée, le petit Rayan serait en vie. Mais un glissement de terrain s’est aussi produit dans le même temps dans le trou creusé en parallèle du puits.

C’est une course contre la montre qui est engagée dans un village non loin de la localité de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen, dans le nord du Maroc. Selon les médias marocains, les secouristes entrent dans une phase décisive pour l’opération de sauvetage du petit Rayan coincé dans un puits à 32 mètres de profondeur. Les bulldozers ont fini de creuser un trou parallèle au puits.

Brèche horizontale de 3 mètres

Ils vont commencer à creuser une brèche horizontale de 3 mètres entre le trou et le puits pour récupérer l’enfant a rapporté l’agence de presse MAP. Cette opération très délicate doit durer au moins quatre heures. Chaque minute compte et la plus grande prudence s’impose.

Alors une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux de l’accident afin de « réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation à l’enfant une fois secouru ». Un hélicoptère de la gendarmerie est prêt à évacuer l’enfant vers un hôpital proche. Les secouristes sont épaulés par des topographes également mobilisés sur place.

Selon les dernières informations à la mi-journée, le petit Rayan serait en vie : à l’aide d’une caméra glissée dans le puits où il se trouve, un petit mouvement a été interprété comme un signe de vie selon le média « Le360 » interrogeant un membre du comité de suivi et de coordination de l’opération de sauvetage. Mais un glissement de terrain s’est aussi produit dans le même temps dans le trou creusé en parallèle du puits.

