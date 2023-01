Maroc: «Sahara libre», la femme d’Achraf Hakimi au cœur d’une polémique

Au Maroc avec Achraf Hakimi et Kylian Mbappé qui passent leurs derniers jours de congé à Marrakech, Hiba Abouk, la compagne du défenseur du PSG, est au cœur d’une polémique après que ses anciennes publications en faveur du Sahara Occidentale ont refait surface sur les réseaux sociaux.

Hiba Abouk rattrapée par son passé? Des anciennes publications de la compagne d’Achraf Hakimi défendant la cause du Sahara Occidental, fait polémique depuis quelques heures sur les réseaux sociaux marocains. Des tweets et des photos datant de 2012 ont en effet été retrouvés et exposés sur la toile.

L’un d’eux montre l’actrice hispano-tunisienne tweeter le hashtag «Sahara libre» et prendre la pose aux côtés d’un homme arborant le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique, proclamée par les indépendantistes du Front Polisario et non reconnue par le Maroc.

Plusieurs tweets et photos de la femme du joueur marocain Achraf Hakimi : Hiba Abouk sont remontés à la surface.



On y découvre une ardente activiste pro-Polisario. Ces images datent de 2012 mais toujours aucun signe d’un changement de position de la part de la femme du joueur. pic.twitter.com/JbJYhav42Q — MM ۞ (@MoorishMovement) January 9, 2023

Des révélations qui font grand bruit dans le royaume chérifien où plusieurs internautes ont exigé des explications à la jeune femme. Pour l’heure, Hiba Abouk n’a fait aucun commentaire sur ce sujet. La Tunisienne savoure avec son compagnon Achraf Hakimi les 10 jours de repos accordés par le PSG au défenseur latéral en raison de sa participation à la Coupe du monde 2022.

Le couple, accompagné de la star française Kylian Mbappé, est ce mardi à Marrakech à Ksar El Kébir, ville maternelle du latéral droit qui va recevoir un hommage spécial pour son parcours au Mondial qatari où les Lions de l’Atlas ont échoué au pied du podium, battus par la Croatie (1-2) en match de classement.