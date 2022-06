Maroc: le Béninois Norbert Hounkonnou nommé à l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques

Le Professeur béninois Mahouton Norbert Hounkonnou est désormais membre associé à l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques au Maroc. Sa nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été annoncée par les responsables de l’Académie le mardi 21 juin 2022.

Le Professeur Mahouton Norbert Hounkonnou fait partie des trois nouveaux membres qui ont eu la confiance du Roi Mohammed VI pour rejoindre l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. En dehors de l’universitaire béninois, Daniel Nahon (France) et Bouchta Sahraoui (Maroc) ont été respectivement nommés membre associé et membre correspondant.

Nouveau membre associé de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Mahouton Norbert Hounkonnou, Professeur de mathématiques et physique à l’Université d’Abomey-Calavi, est Président de l’Académie Nationale des Sciences, Arts et lettres du Bénin et du Réseau NASAC des Académies Africaines des Sciences. Plusieurs ouvrages spécialisés et plus de 200 articles et Fondateur de la Chaire internationale de « Physique mathématique et applications » du CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées), portent sa signature.

Conformément à la loi portant création de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, elle compte soixante membres dont trente citoyens du Royaume (membres résidents), et trente personnalités de nationalité étrangère (membres associés). Par ailleurs, trente autres membres ont le statut de correspondants et sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelables une fois.