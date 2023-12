Mark Zuckerberg se prépare à la fin du monde en faisant construire, un méga bunker à Hawaï

- Publicité-

Mark Zuckerberg serait en train de construire un complexe à Hawaï avec des plans pour une trappe d’évacuation, des « portes aveugles » et un bunker souterrain. Entouré de secrets, ce chantier prenant place sur une petite île hawaïenne dont le coût avoisinerait déjà les 300 millions de dollars, l’aiderait à se protéger en cas de fin du monde.

Mark Zuckerberg serait en train de construire un vaste complexe de 300 millions de dollars à Hawaï, avec un bunker souterrain et ses propres sources de nourriture et d’énergie, dans le cadre d’un projet secret suggérant que le magnat des médias sociaux tente de dissimuler ses préparatifs d’apocalypse. Le complexe du fondateur de Facebook, appelé Koolau Ranch, est déjà partiellement construit et s’annonce comme l’un des projets de construction personnelle les plus coûteux de l’histoire moderne, selon une enquête de Wired portant sur les registres de propriété et des entretiens avec des entrepreneurs.

300 millions de dollars dépensés

En surface, le domaine en construction ressemble à une résidence pour le moins ordinaire — pour un milliardaire. On y retrouve deux manoirs faisant chacun la superficie d’un terrain de football, des maisons dans les arbres reliées par un réseau de ponts suspendus, plusieurs piscines, une salle de sport, un court de tennis, un sauna… Bref, tout ce qu’il y a de plus luxueux.

Mais c’est sous la surface qu’il faut regarder pour comprendre l’ampleur du projet. Sous terre, Mark Zuckerberg a fait construire un immense bunker de 464 m² autosuffisant. L’abri souterrain est capable de se fournir lui-même en électricité, ainsi qu’en eau grâce à une gigantesque citerne de 17 mètres de haut sur 6 mètres de large. Le tout est truffé de caméras à tous les recoins, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la propriété.