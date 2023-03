Mark Zuckerberg, et son épouse, Priscilla Chan, accueillent leur troisième fille

Mark Zuckerberg est officiellement devenu le père de trois filles. Le PDG de Meta, âgé de 38 ans, et son épouse Priscilla Chan ont annoncé vendredi qu’ils avaient accueilli leur troisième fille, Aurelia Chan Zuckerberg.

Dans un post Instagram ce 24 mars, le cofondateur de Facebook a partagé des photos du nouveau-né quelques instants après sa naissance. Sur une image, on voit Zuckerberg sourire à Aurelia, tandis qu’une autre montre Chan à l’hôpital, tenant le bébé contre sa poitrine.

« Bienvenue dans le monde, Aurelia Chan Zuckerberg ! Tu es une vraie petite bénédiction », a-t-il légendé l’image. Le couple, qui s’est marié en 2012, est déjà parent d’une fille Maxima « Max », âgée de sept ans, et d’un garçon August, âgé de cinq ans.

En septembre, Zuckerberg a annoncé que Chan et lui attendaient leur troisième enfant sur Instagram. Il a posté une photo de lui et de sa femme souriant en plaçant sa main sur son baby bump en pleine croissance, avec la légende : « Beaucoup d’amour. Heureux de vous annoncer que Max et August auront une nouvelle petite sœur l’année prochaine ! ».