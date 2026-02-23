Mariés au premier regard : Julie explique pourquoi elle a menti à sa fille de 6 ans

La saison 10 de Mariés au premier regard débute le lundi 23 février 2026 en prime time sur M6 et met en lumière une candidate de 28 ans, entrepreneuse de l’Hérault, divorcée et mère d’une fillette de six ans. Parmi les 16 participants, elle espère que le nouvel algorithme de compatibilité du programme lui permettra de trouver un partenaire stable, tout en gérant la délicate question de l’information à donner à son enfant.

Originaire de l’Hérault, cette jeune femme, identifiée dans les échanges sous le prénom de Julie, est célibataire depuis quatre ans. Son parcours personnel est marqué par un deuil précoce : la perte de sa mère à l’âge de huit ans, un événement qu’elle dit avoir influencé sa conception de l’amour et sa recherche d’une sécurité affective. Devenue maman solo, elle a jusqu’ici choisi de protéger l’équilibre de sa fille en ne lui présentant aucun compagnon depuis la séparation.

En acceptant de participer à la dixième saison, lancée le 23 février 2026, Julie a décidé de confier une part importante de son avenir sentimental aux experts et au dispositif scientifique revendiqué par l’émission. La production a retenu 16 candidats pour cette édition et met en avant un nouvel outil d’analyse des compatibilités.

Une candidate scrutée sur l’équilibre entre vie privée et exposition médiatique

La saison 10 introduit, selon la production, un nouvel algorithme destiné à affiner l’appariement entre les participants. Les expertes du programme, Estelle Dossin et Marie Tapernoux, annoncent pour la première fois un couple affichant un taux de compatibilité inédit de 90 %, chiffre mis en avant par la communication autour de cette édition. Julie fait partie des candidats qui misent sur cette méthode mise en avant par l’émission.

Interrogée sur la façon dont elle a présenté sa participation à sa fille, Julie explique avoir choisi la prudence et la simplicité. « Ma fille a six ans, donc elle est petite. Je ne lui ai pas menti (sur le fait que je participais à l’émission), mais je l’ai dit bien après par contre. Je lui ai dit il n’y a pas si longtemps que maman allait passer à la télé, que maman s’est mariée, etc. Elle le sait, mais pour elle c’est un travail (rires). Donc je l’ai laissée penser ça pour ne pas la perturber, vu qu’elle n’a jamais vu aucun homme en quatre ans. Je n’ai jamais présenté ma fille à personne, donc je me suis dit que c’était très bien qu’elle voie ça comme un travail. »

Julie affirme avoir voulu préserver le quotidien et l’équilibre émotionnel de sa fille en retardant l’explication et en minimisant l’aspect sentimental de sa démarche aux yeux de l’enfant. Elle refuse, selon ses propos, de « brusquer » la petite, en privilégiant une présentation de sa participation comme un engagement professionnel plutôt que comme une démarche intime.