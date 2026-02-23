Mariés au premier regard : 3 couples encore mariés après 10 ans, dont Pauline et Damien

Le 23 février 2026, M6 diffuse la dixième saison de Mariés au premier regard, émission qui propose depuis dix ans de marier des inconnus sélectionnés pour leur compatibilité scientifique. Pour cette édition anniversaire, seize candidats — soit huit couples potentiels — ont accepté de confier leur avenir sentimental aux analyses des experts de l’émission.

Le 23 février 2026, M6 diffuse la dixième saison de Mariés au premier regard, émission qui propose depuis dix ans de marier des inconnus sélectionnés pour leur compatibilité scientifique. Pour cette édition anniversaire, seize candidats — soit huit couples potentiels — ont accepté de confier leur avenir sentimental aux analyses des experts de l’émission.

La mécanique du programme reste la même : des spécialistes réalisent des tests et des entretiens pour associer deux inconnus jugés compatibles avant leur première rencontre officielle. Parmi les intervenants cités figurent Estelle Dossin et Marie Tapernoux, nommées dans la présentation de la saison 2026 comme faisant partie de l’équipe d’experts chargée des analyses scientifiques.

Les profils retenus pour cette saison comprennent des parcours variés : Mathieu, père célibataire, Jenna, employée de banque et humoriste, et Estelle, footballeuse professionnelle sur la Côte d’Azur, figurent parmi les candidats présentés par la production. Ces éléments de casting ont été mis en avant par la chaîne lors de l’annonce de la nouvelle promotion.

Une décennie d’expérience et des résultats contrastés

Depuis son lancement sur M6, Mariés au premier regard s’est imposée comme un rendez-vous régulier du prime time, rassemblant notamment environ 2,6 millions de téléspectateurs chaque lundi lors de la saison 2025. Malgré l’audience, le bilan sentimental dressé au fil des saisons reste contrasté : plusieurs dizaines de mariages ont été célébrés à l’antenne, mais seules quelques unions ont perduré.

Au terme des neuf premières saisons, trois couples sont aujourd’hui toujours mariés. Parmi eux, Pauline et Damien, révélés en saison 6 avec une compatibilité annoncée à 77 %, ont depuis eu un enfant, une petite fille prénommée Valentina, née en juin 2023. Alice et Florian, issus de la saison 8 et présentés avec une compatibilité à 78 %, ont poursuivi leur relation hors caméra. Laure et Matthieu, participants de la saison 5 affichant 79 % de compatibilité, ont également figuré parmi les unions durables issues du format.

La neuvième saison, diffusée en 2025, illustre la variabilité des résultats : sur huit couples formés, seuls deux ont décidé de rester mariés à l’issue de l’aventure. Les binômes cités par la production pour avoir poursuivi leur union sont Clémence et Malik, qui ont rapidement affiché une forte complicité et partagé un logement peu après leur rencontre, et Coralie et Bruno, qui ont poursuivi leur couple malgré des tensions et une thérapie de couple.

Pour marquer ses dix ans, la production annonce des évolutions méthodologiques pour la saison 10 : l’introduction d’un nouvel algorithme destiné, selon la présentation, à évaluer non seulement la compatibilité psychologique et les valeurs communes, mais aussi la probabilité d’une attraction physique entre candidats. Autre nouveauté confirmée par la diffusion : la tenue d’un double mariage lors d’une même cérémonie, impliquant deux sœurs célibataires participant simultanément au programme, suivie d’une lune de miel commune pour les quatre personnes concernées.

La saison 10 comporte par ailleurs un record de compatibilité affiché par la production : un couple de l’édition présente un score de 90 %, le plus élevé depuis la création de l’émission. La diffusion de cette saison a débuté sur M6 le 23 février 2026.