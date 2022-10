Mariage de Didi B et Saraï D’Hologne : cet acte civilisé de Jean-Louis Billon ravit les internautes (photo)

Le samedi 8 octobre 2022, Didi B et Saraï D’Hologne ont convolé en justes noces. Comme il est de coutume, les invités ont posé avec les nouveaux mariés. Dans le lot, une photo, que Jean-Louis Billon a prise avec les élus du jour, ravit les internautes.

Didi B et Saraï D’Hologne se sont dit « oui », le samedi 8 octobre 2022, pour le meilleur et pour le pire. Les noces du rappeur ivoirien et de sa fiancée de longue date ont vu la participation de nombreuses personnalités ivoiriennes, notamment, dont l’homme, le plus riche de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon.

Comme il est de coutume, les mariages sont rythmés, entre autres, par des prises de photos, histoire de matérialiser ce moment, qui n’arrive qu’une fois dans la vie ; afin, si les voeux sont respectés de part et d’autre. Les moments, les plus forts, de ces prises de photos, ce sont les vues que les invités prennent avec les élus du jour ; une tradition à laquelle n’a pas dérogé Jean-Louis Billon, comme tous les autres convives, d’ailleurs.

En effet, Jean-Louis Billon, l’homme, le plus riche de Côte d’Ivoire, qui faisait partie des invités de marque, s’est plié à la règle. Sur les réseaux sociaux, l’on peut voir une photo, où le riche entrepreneur se tient debout, derrière le jeune couple ; quoi de plus normal. Mais, ce qui attire l’attention des internautes, c’est que le milliardaire ivoirien a adopté une posture, qualifiée de responsable et civilisée.

En fait, sur ledit cliché, l’on peut voir Jean-Louis Billon, avec sa main droite, qui est posée sur l’épaule de Didi B, alors que sa main gauche est posée sur le dossier du siège sur lequel les deux conjoints se sont assis.

Sur les réseaux sociaux, ce geste de l’ex-ministre ivoirien du Commerce n’a pas manqué de susciter la réaction de l’opinion publique. Les avis sont unanimes, quant au sens de la démarche du patron de la Société immobilière et financière de la Côte africaine (SIFCA). Pour l’écrasante majorité des internautes, ce serait un manque de respect, envers le mari et, surtout, envers la mariée, si l’homme d’affaires avait, également, posé sa main sur l’épaule de cette dernière ; comme quoi, il ne faut pas toucher la femme d’autrui.