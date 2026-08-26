BENIN WEB TV

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles publie un selfie avec Jordan Bardella en Sardaigne

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a publié mercredi 26 août sur Instagram un selfie avec Jordan Bardella, une image présentée sur son compte comme un souvenir de vacances en Sardaigne.

Anna MBEUMO
Publié le à
Royautés
572vues
Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles publie un selfie avec Jordan Bardella en Sardaigne
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

La photo ne constitue pas la première apparition publique du couple. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella s’étaient déjà affichés ensemble au Grand Prix de Monaco, le 7 juin 2026.

Madame Figaro rappelle par ailleurs que leur relation avait déjà été exposée dans la couverture de Paris Match publiée en avril 2026.

Des images familiales publiées la veille sur Instagram par Camilla de Bourbon-Siciles situaient déjà la princesse à Porto Cervo, sur la Costa Smeralda, avec ses proches.

Le selfie mis en ligne le 26 août ajoute ainsi une nouvelle image publique du couple, sans en constituer l’officialisation initiale.

Articles liés

Prince Harry : African Parks annonce la fin de son mandat, son arrivée au Royaume-Uni rapportéePrince Harry : African Parks annonce la fin de son mandat, son arrivée au Royaume-Uni rapportéePrincesse Eugenie : son troisième enfant est né à Lisbonne, où le couple vit une partie de l’annéePrincesse Eugenie : son troisième enfant est né à Lisbonne, où le couple vit une partie de l’annéeIncendies en France : le prince William adresse son soutienIncendies en France : le prince William adresse son soutienRania de Jordanie : un an et demi après son premier royal baby, sa fille Iman donne naissance à des jumelles

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV