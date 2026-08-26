Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles publie un selfie avec Jordan Bardella en Sardaigne

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a publié mercredi 26 août sur Instagram un selfie avec Jordan Bardella, une image présentée sur son compte comme un souvenir de vacances en Sardaigne.

La photo ne constitue pas la première apparition publique du couple. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella s’étaient déjà affichés ensemble au Grand Prix de Monaco, le 7 juin 2026.

Madame Figaro rappelle par ailleurs que leur relation avait déjà été exposée dans la couverture de Paris Match publiée en avril 2026.

Des images familiales publiées la veille sur Instagram par Camilla de Bourbon-Siciles situaient déjà la princesse à Porto Cervo, sur la Costa Smeralda, avec ses proches.

Le selfie mis en ligne le 26 août ajoute ainsi une nouvelle image publique du couple, sans en constituer l’officialisation initiale.