Marguerite (Star Academy) : « Si le monde n’a pas brûlé d’ici là », elle évoque son envie d’avoir un enfant

L’autrice-compositrice-interprète Marguerite Dedeyan, révélée lors de la saison 12 de la Star Academy (2024-2025), a confié vouloir devenir mère « dans les dix prochaines années », dans un entretien accordé au podcast Canailles, diffusé sur YouTube. Cette déclaration intervient à quelques semaines de la sortie de son deuxième album, Guérir, prévue le 2 octobre.

Interrogée sur ce qu’elle envisage pour sa vie dans dix ans, l’artiste de 25 ans a répondu : « Si le monde n’a pas brûlé d’ici là, j’aimerais avoir eu au moins un enfant, parce que j’adore les enfants et que j’adorerais avoir un enfant. Ça fait partie de mes projets de vie. »

Née le 3 novembre 2000 à Paris, Marguerite Dedeyan s’était classée sixième de la saison 12 de la Star Academy, en 2024. Signée chez Columbia Records et Sony Music France, elle avait sorti en avril 2025 son single « Les filles, les meufs », dans lequel elle évoque ouvertement sa bisexualité, avant de publier l’EP Grandir en septembre 2025.

La chanteuse a également fait une incursion au cinéma en avril 2025, avec un rôle dans Le Mélange des genres, de Michel Leclerc.

Un nouvel album porté par le single « Cartable »

Marguerite a lancé le 1er septembre le single « Cartable », présenté comme l’introduction de Guérir, son nouvel album à paraître le 2 octobre, qui sera suivi d’une tournée en France à partir de novembre.

Dans un entretien accordé au magazine L’Éclaireur, l’artiste était revenue sur la brutalité de son exposition médiatique après la Star Academy : « C’était à la fois merveilleux et un peu violent. La brutalité vient de la vitesse à laquelle c’est arrivé : je suis passée de l’ombre totale à une lumière intense. Mais c’était aussi hyper stimulant. » Elle a ajouté vivre mieux cette exposition aujourd’hui : « Je me connais mieux dans ces situations d’exposition, ce qui me permet d’anticiper et de vraiment me perfectionner dans mon métier. »

Un jury inattendu dans Drag Race France

Restée proche de ses anciens camarades de promotion, Marguerite a également rejoint le jury de la saison 4 de Drag Race France aux côtés d’Ebony Cham, une autre ancienne candidate de la Star Academy.