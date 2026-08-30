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Margot, gagnante du Meilleur Pâtissier, s’est mariée à Angoulême quelques mois après la naissance de son premier enfant

Margot, gagnante de la saison 14 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » diffusée sur M6, s’est mariée samedi 29 août 2026 à Angoulême, quelques mois après la naissance de son premier enfant. La policière de 32 ans l’a annoncé le jour même sur son compte Instagram, où elle a publié plusieurs photographies de la cérémonie.

Anne Sophie
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Margot, gagnante du Meilleur Pâtissier, s’est mariée à Angoulême quelques mois après la naissance de son premier enfant
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Sacrée meilleure pâtissière amateur de France en décembre 2025 à l’issue de la finale de la quatorzième saison de l’émission, la jeune femme avait appris peu après être enceinte de son premier enfant, un petit garçon né depuis. Dans la légende de sa publication, elle résume ces derniers mois : « C’était merveilleux ».

Elle y détaille les étapes traversées depuis le tournage : « Les castings du Meilleur pâtissier, le tournage, la victoire, le livre, la diffusion, les séances de dédicaces, la grossesse, la naissance, le mariage. » Margot avait précédemment raconté avoir appris sa grossesse quatre jours après la finale du concours.

Après cette période chargée entre télévision et vie de famille, elle annonce vouloir reprendre son activité professionnelle de policière dès la rentrée de septembre : « J’ai eu le privilège de vivre plusieurs mois exceptionnels, et à partir de septembre, il est temps que la vie normale reprenne, ma vie que j’aime tant », écrit-elle en légende.

Une cérémonie à la mairie et à l’église d’Angoulême

Sur les clichés publiés, Margot porte une robe blanche signée MWL Bride, un bouquet à la main et un voile dans les cheveux. Son compagnon portait un costume clair pour l’occasion. Le couple s’est marié devant la mairie d’Angoulême avant une célébration à l’église.

Une poussette apparaît sur plusieurs photographies, rappelant la naissance récente de l’enfant du couple. Le chef Cyril Lignac, présent aux côtés des candidats lors du tournage de l’émission, a réagi à la publication de la jeune femme en l’aimant sur le réseau social.

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