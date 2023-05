Marché financier régional: le Togo veut à nouveau lever 30 milliards FCFA

- Publicité-

Le Togo a annoncé un ènième retour sur le marché financier régional avec comme objectif: lever 30 milliards FCFA.

Le Togo est de nouveau en quête de 30 milliards FCFA sur le marché financier régional. L’opération qui sera bouclée le vendredi 19 mai 2023 est une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT).

Avec des taux d’intérêt de 6% et 6,25% sur des durées respectives de 3 et 5 ans, les OAT permettront de mobiliser 20 milliards FCFA. Quant aux Bons assimilables du trésor, ils sont émis sur une durée de 182 jours, avec un taux d’intérêt multiple et devront permettre au pays de collecter 10 milliards FCFA.



Lomé envisage de mobiliser au total 574 milliards FCFA sur le marché financier régional cette année pour couvrir les besoins de financement du budget de l’Etat.