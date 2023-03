Marché financier régional : le Togo lève 9 milliards FCFA

En quête de 25 milliards de FCFA, le Trésor togolais n’a pu réussir à mobiliser que 9 milliards de FCFA, une somme largement en dessous du montant voulu.

Le Togo a bouclé vendredi 10 mars, une nouvelle sortie sur le marché financier régional via une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT). Objectif : mobiliser 25 milliards de FCFA.

Avec un taux de couverture estimé à 38%, le Trésor public togolais a finalement mobilisé 9,6 milliards de FCFA. Ce qui porte à 103 milliards, le total des emprunts effectués par le Togo depuis le début de l’année 2023.

Pour rappel, les fonds mobilisés sont destinés à couvrir les besoins de financement du budget de l’Etat gestion 2023.

Notons qu’un peu plus d’un mois après avoir été soumis par le gouvernement, le projet de budget de l’Etat pour l’année 2023 a reçu le quitus du Parlement. Les députés ont en effet adopté, jeudi 22 décembre en plénière, la Loi de finances, exercice 2023. Cette politique budgétaire est de 1. 957, 9 milliards FCFA en recettes et en dépenses. Elle est consacrée prioritairement aux secteurs sociaux.