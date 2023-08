Marché financier régional: le Togo lève 38,410 milliards de FCFA 

Le Trésor togolais a levé 38,410 milliards FCFA sur le marché financier régional, a annoncé vendredi, la présidence togolaise dans un communiqué rendu public.

Le Togo a fait une entrée impressionnante sur la scène financière régionale en réalisant une émission réussie de titres publics le 11 août dernier. L’émission simultanée de Bons et d’Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT) d’une valeur nominale de 35 milliards FCFA a attiré l’attention des investisseurs, se soldant par une sursouscription notable de plus de 48 milliards FCFA. Cependant, la nation ouest-africaine a judicieusement choisi de retenir 38,4 milliards FCFA pour financer ses projets clés.

Selon le rapport officiel de l’opération publié par Umoa-titres, les investisseurs ouest-africains se sont montrés particulièrement enthousiastes en participant activement à l’émission des Bons du Trésor (BAT) avec une maturité de 364 jours. Cette tranche a attiré des investissements considérables, permettant au Togo de collecter un montant significatif de 24 milliards FCFA. Les experts financiers ont salué cette décision stratégique qui a renforcé la confiance des investisseurs dans la stabilité économique et politique du pays.

En parallèle, le Togo a également émis des Obligations assimilables du Trésor (OAT) sur des échéances de 3 et 5 ans, avec des taux d’intérêt attrayants de 6% et 6,25% respectivement. Cette offre a attiré des investisseurs à la recherche de rendements stables et compétitifs dans le climat économique actuel. L’émission d’OAT a permis au Togo de mobiliser avec succès 14 milliards FCFA supplémentaires pour financer des projets de développement à plus long terme.

Le ministre des Finances du Togo a exprimé sa satisfaction quant à la réponse positive des investisseurs à cette émission, soulignant que cela témoigne de la confiance croissante des marchés dans la direction économique prise par le pays. Les fonds levés seront alloués à des initiatives stratégiques qui contribueront à stimuler la croissance économique et à renforcer les infrastructures nationales.