Marché financier régional: le Togo lève 36,994 milliards de FCFA

Le Trésor public togolais a réussi à mobiliser ce jeudi 27 juillet 2023, une somme de 36,994 milliards de FCFA sur le marché financier régional. Cette somme a été obtenue grâce à une émission simultanée de Bons et d’Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT) auprès d’investisseurs d’Afrique de l’Ouest.

Le Togo a bouclé ce jeudi une nouvelle sortie sur le marché financier régional. Le Trésor public togolais avait fixé un objectif ambitieux de 35 milliards de FCFA pour cette émission, mais les résultats ont dépassé toutes les attentes. En effet, la demande s’est envolée, avec pas moins de 39 milliards de FCFA soumis par 36 investisseurs, ce qui représente un taux de couverture impressionnant de 111,41%.

Pour atteindre ce résultat record, le Togo a émis des Bons du Trésor (BAT) avec une maturité de 182 jours, levant ainsi 19 milliards de FCFA. Ces BAT offrent aux investisseurs une solution à court terme pour placer leur argent en toute sécurité, tout en bénéficiant d’un rendement attrayant.

En parallèle, le pays a également émis des Obligations assimilables du Trésor (OAT) d’une maturité de 3 et 5 ans, permettant ainsi de récolter 17 milliards de FCFA. Les OAT offrent aux investisseurs une opportunité de placer leur argent sur le long terme, tout en bénéficiant de taux d’intérêt compétitifs de 6% et 6,25%. Cette offre a clairement suscité l’intérêt des investisseurs en quête de rendements plus élevés et de stabilité à moyen et long terme.

Ces fonds mobilisés vont servir à soutenir le développement économique du Togo et financer des projets d’infrastructure, des initiatives sociales, ainsi que d’autres secteurs clés.