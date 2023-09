Marché financier régional: le Togo lève 32 milliards FCFA

Le Trésor public togolais a remporté un succès significatif sur le marché financier régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en mobilisant une somme de 32 milliards de FCFA lors d’une récente émission simultanée de Bons (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Le Togo a bouclé une nouvelle sortie sur le marché financier régional ce vendredi 15 septembre 2023. Cette opération a été réalisée avec brio, avec un montant de 8 milliards FCFA collecté grâce aux BAT, dont la maturité était fixée à 364 jours, et qui ont été offerts à des taux d’intérêt variés pour attirer les investisseurs. Parallèlement, le Trésor public a réussi à mobiliser 24 milliards FCFA grâce aux OAT émises sur des échéances de 3 ans et 5 ans, proposant des taux annuels respectifs de 6% et 6,25%.

Le succès de cette opération est d’autant plus impressionnant que 19 investisseurs ont participé à l’émission, proposant une enveloppe totale de 33 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 110%. Cette forte demande témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de l’économie togolaise et la crédibilité de ses émissions sur le marché financier régional.