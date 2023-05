Marché financier régional: le Togo lève 31 milliards FCFA

- Publicité-

Pour sa dernière sortie en date sur le marché financier régional, le Togo a levé 31 milliards de FCFA, soit un milliard de surplus sur le montant soccilité par le trésor togolais.

Le Togo a enchaîné vendredi 19 mai dernier, un quatrième succès consécutif sur le marché financier régional. En quête de 30 milliards FCFA via une émission simultanée de Bons et d’Obligations (BAT et OAT), le pays a réussi à mobiliser 31 milliards FCFA.

Au total, plus de 55 milliards FCFA de soumissions ont été enregistrés, proposés par une trentaine d’investisseurs, détaille le compte-rendu de l’agence sous-régionale Umoa-Titres. Soit, un taux de couverture de près de 190%.

Ce nouvel emprunt porte à 233 milliards FCFA, le cumul des fonds levés cette année. Pour rappel, le Trésor compte mobiliser pour cette année 574 milliards FCFA.