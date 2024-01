Marché financier régional: le Togo lève 25 milliards FCFA

- Publicité-

Le Togo a levé vendredi 12 janvier 2024, 25 milliards FCFA, sur le marché financier régional. C’est la toute première sortie du Togo en 2024.

Le Togo a bouclé avec succès ce vendredi 12 janvier 2023, sa première sortie sur le marché financier régional. En quête de 25 milliards FCFA via une émission simultanée de BAT, le Trésor public togolais a obtenu la confiance des investisseurs ouest africains.

En tout, un peu plus de 39 millions FCFA de soumissions, ont été recueillies de la part des participants correspondant à 157% de taux de couverture de l’opération. Mais le pays n’a retenu que les 25 milliards FCFA recherchés.

Dans le détail, indique un communiqué de la présidence togolaise, 18 milliards FCFA ont été collectés via les Bons Assimilables du Trésor (BAT) émis sur la maturité 91 jours et 7 milliards FCFA via les titres stipulés sur 1 an.

Pour rappel, le Togo prévoit de mobiliser 607 milliards FCFA en 2024 pour financer en partie son budget qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 2179 milliards FCFA.