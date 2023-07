Marché financier régional: le Togo lève 16 milliards FCFA

- Publicité-

Pour le compte de sa dernière sortie sur le marché financier régional, le Trésor togolais a levé un montant estimé à 16 milliards FCFA, selon les informations communiquées par la présidence du pays.

Le Togo a bouclé le vendredi 14 juillet dernier une nouvelle sortie sur le marché financier régional. En quête de 30 milliards FCFA via une émission simultanée de Bons et d’Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT), le Trésor public a finalement levé 16 milliards FCFA.

Les investisseurs étaient néanmoins au rendez-vous, avec une trentaine de soumissions pour un taux de couverture de 110%. Avec ces nouvelles ressources, destinées à assurer la couverture des besoins de fonctionnement, le pays totalise désormais 430 milliards FCFA mobilisés depuis le début de l’année.

Pour rappel, le Togo a déjà réussi à capter plus de 70% de sa prévision de mobilisation annuelle.