Marché financier régional: le Togo lance un emprunt de 35 milliards FCFA

- Publicité-

Le Togo prévoit de réaliser une émission simultanée de Bons (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) d’une valeur totale de 35 milliards FCFA sur le marché financier régional. Cette opération est programmée pour le jeudi 27 juillet prochain.

Le Togo est de retour sur le marché financier régional. Quelques semaines après sa dernière réussite, le pays vient de lancer une nouvelle opération. Dans le cadre de cette émission, les Bons du Trésor, avec un nominal de 1 million FCFA, seront proposés sur une maturité de 182 jours et seront assortis de taux d’intérêt multiples.

Quant aux Obligations Assimilables du Trésor, elles auront un nominal de 10 000 FCFA et seront émises à des taux d’intérêt de 6% et 6,25% pour des maturités respectives de 3 et 5 ans.

- Publicité-

Cette opération vise à répondre aux besoins de financement du budget de l’État pour l’exercice 2023, s’élevant à 1957 milliards FCFA. L’émission simultanée de Bons et d’Obligations permettra à l’État togolais de diversifier ses sources de financement et d’attirer des investisseurs à court et moyen termes, tout en offrant des rendements compétitifs pour ces derniers. Cette stratégie témoigne également de la confiance des investisseurs dans la solvabilité et la stabilité économique du Togo.