Quelques jours après son récent succès sur le marché financier régional, le Togo initie une nouvelle opération. Dans le viseur du trésor public, 30 milliards FCFA.

L’opération qui sera bouclée le lundi 24 avril prochain, est une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT). Dans le détail, les BAT, d’une maturité de 182 jours, sont d’un nominal d’un million FCFA, assorti d’un taux d’intérêt multiple. Quant aux OAT, d’un nominal de 10 000 FCFA, elles sont respectivement émises sur 3 et 5 ans, avec des taux d’intérêt de 5,7% 6 %.

Le Togo qui compte mobiliser 574 milliards FCFA cette année, a levé 113 milliards FCFA sur le marché financier régional, au premier trimestre 2023. Les fonds mobilisés sont destinés à couvrir les besoins de financement du budget de l’Etat gestion 2023.

Pour rappel, un peu plus d’un mois après avoir été soumis par le gouvernement, le projet de budget de l’Etat pour l’année 2023 a reçu le quitus du Parlement. Les députés ont en effet adopté, jeudi 22 décembre en plénière, la Loi de finances, exercice 2023. Cette politique budgétaire est de 1. 957, 9 milliards FCFA en recettes et en dépenses. Elle est consacrée prioritairement aux secteurs sociaux.