Marché financier régional: le Togo en quête de 30 milliards FCFA

Le Togo a lancé un nouvel appel à mobilisation sur le marché financier régional. Le pays souhaite mobiliser un montant estimé à 30 milliards de FCFA.

Après quelques semaines de pause, le Togo effectue son retour sur le marché financier régional. Le Trésor public a lancé mercredi une émission simultanée d’obligations de relance (ODR).

L’emprunt, d’un montant total de 30 milliards FCFA, sera bouclé le vendredi 14 octobre prochain à 10h30 par l’agence régionale des titres publics. Dans les détails, il s’agit de deux OAT d’une durée respective de 5 et 7 ans et de taux d’intérêts respectifs de 5,75 et 5,90%.

Depuis le début de l’année, le Togo a déjà mobilisé 400 milliards de FCFA, dont 126 pour le compte du deuxième trimestre.

Avec cette nouvelle opération réussie, le Togo passe le cap des 407 milliards récoltés depuis le début de l’année. Reconduit le 1er avril, le programme des ODR avait été initié en 2021 par la Bceao et l’agence régionale des titres. L’objectif de ces instruments est de permettre aux Etats membres de l’Uemoa de financer leurs plans de relance économique massifs suite à la pandémie du COVID 19.