Marché financier régional: le Togo atteint 72% de ses objectifs annuels dès le premier semestre

Alors qu’il s’était fixé pour objectif de mobiliser 574 milliards FCFA sur le marché des titres publics de l’Afrique de l’Ouest en cette année 2023, le Togo a conclu le premier semestre avec un montant cumulé de 414 milliards FCFA.

Le Togo affiche une performance solide sur le marché des titres publics de l’Afrique de l’Ouest au cours du premier semestre 2023. Le pays a réussi à cumuler 414 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 72%, rapporte le média économique Togo Frist. Cette performance témoigne de la confiance des investisseurs de la sous-région envers l’économie togolaise et sa gestion financière.

Au cours des six premiers mois de l’année, le Togo a procédé à 13 émissions de Bons assimilables du Trésor (BAT), ce qui lui a permis de lever 211 milliards FCFA auprès des investisseurs. Parallèlement, le Trésor public togolais a émis 24 Obligations assimilables du Trésor (OAT) et a collecté 203 milliards FCFA. Ces chiffres démontrent la diversité des instruments financiers utilisés par le pays pour mobiliser des fonds et répondre à ses besoins de financement.

Il est important de souligner que cette performance exceptionnelle s’est concrétisée après un début d’année modeste en termes de mobilisation de fonds. Cependant, à partir de fin mars, la situation s’est rapidement améliorée, ce qui explique en partie le taux élevé de réalisation des ambitions du Togo sur le marché financier régional à la fin du premier semestre. Cette évolution positive témoigne de l’attrait croissant du pays auprès des investisseurs et de sa capacité à mettre en œuvre des politiques financières efficaces.