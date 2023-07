Marché financier: le Togo rembourse 13 milliards FCFA de son Sukuk islamique en août

Le Togo prépare activement le paiement des profits semestriels et le remboursement partiel de son emprunt obligataire islamique baptisé « Sukuk Etat du Togo 6,50% 2016-2026 ». Selon l’annonce récente de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), cette opération est programmée pour le 17 août 2023.

Bien que les détails sur le montant exact du remboursement n’aient pas été divulgués dans l’avis public, les projections laissent envisager un décaissement d’environ 13,049 milliards FCFA. Cette opération fera suite à un remboursement précédent qui avait été effectué le 17 février 2023, atteignant la somme de 13,4 milliards FCFA.

Le Sukuk, qui représente une émission d’obligations en conformité avec les principes de la finance islamique, avait été émis par le Togo en 2016 pour une période de dix ans. À l’époque, Lomé avait réussi à lever un total de 156 milliards FCFA grâce à la diffusion de 15,6 millions de titres, chacun ayant une valeur unitaire de 10 000 CFA, assorti d’un taux annuel de 6,5%.

Cette démarche financière témoigne de l’engagement du Togo à diversifier ses sources de financement tout en respectant les principes de la finance islamique. Le Sukuk constitue ainsi un outil financier novateur permettant aux investisseurs de participer aux projets de développement du pays, tout en respectant les prescriptions de la charia.

Cette émission obligataire a permis au Togo d’accéder à des capitaux nécessaires pour financer des projets d’infrastructure et promouvoir la croissance économique du pays. De plus, le succès de cette opération démontre la confiance des investisseurs tant nationaux qu’internationaux dans l’économie togolaise et sa capacité à honorer ses engagements financiers.