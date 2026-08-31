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Manioc : face à un intérêt industriel croissant, le Nigeria renforce son système semencier

Le National Agricultural Seeds Council a réuni à Abuja les 26 et 27 août 2026 des inspecteurs semenciers agréés, des agents de certification et des producteurs et outgrowers de boutures de manioc, dans un nouveau resserrement du contrôle qualité de la filière au Nigeria.

Koffi AMÈGAN
Publié le à
Economie
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Manioc : face à un intérêt industriel croissant, le Nigeria renforce son système semencier
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La formation s’inscrit dans le programme PROSSIVA consacré à l’innovation des systèmes semenciers pour les cultures à multiplication végétative en Afrique. En février 2026, l’IITA présentait cette nouvelle phase comme une montée en échelle des innovations semencières du manioc pour soutenir la croissance industrielle au Nigeria, tandis que PROSSIVA indique que sa composante manioc y vise aussi des innovations technologiques, marketing et institutionnelles pour améliorer l’accès à du matériel végétal certifié.

Cette montée en puissance intervient alors que le Nigeria a lancé en janvier 2026 la phase opérationnelle d’un projet de bioéthanol à base de manioc destiné à intégrer 14 millions de petits producteurs et à porter la production nationale de 62 à 120 millions de tonnes en cinq ans.

Selon le directeur général du NASC, Fatuhu Muhammed, le conseil avait déjà fait inscrire au Journal officiel en 2025 trois textes réglementaires sur l’enregistrement et la diffusion des variétés, la production de semences de base et la certification par des tiers.

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